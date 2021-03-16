TMSF BAŞKANI MUHİDDİN GÜLAL: “ATAŞEHİR MODERN PROJESİYLE HAZİNE’YE 1.2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AKTARACAĞIZ”

Anadolu Yakası’nın değer kazanmaya devam eden bölgesi Ataşehir’de hayata geçirilen Ataşehir Modern, 16 Mart Salı günü düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Ataşehir Modern Satış Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Ataşehir Modern projesi ile TMSF güvencesini, mevduat sigortacılığının yanında yuva sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızla buluşturuyor; aynı zamanda da devletimizin kasasına önemli bir kaynak aktarıyoruz. Ataşehir Modern projesinin başarıya ulaşmasıyla birlikte, Balkaner Grubu’na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF’nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacaktır” diye konuştu.

“Küresel salgının etkisinin devam ettiği bir süreçte ortaya koydukları projeyle, vatandaşları TMSF güvencesiyle buluştururken, Türk ekonomisinin gücünü de göstermeyi arzu ettiklerini ifade eden Muhiddin Gülal, şunları söyledi: “Edinim değeri 435 milyon TL olan arazi üzerinde inşa ettiğimiz ve asgari 2.7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine’ye yaklaşık 1.2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. Yaklaşık 280 kişinin pandemi tedbirlerine riayet ederek istihdam edildiği projemizi TMSF’nin gücü ve güvencesiyle, 29 Ekim 2023’te teslim etmeyi hedefliyoruz.”



‘Şehrin Yeni Odak Noktası: Ataşehir Modern’

Ataşehir Modern, Anadolu Yakası’nın yeni merkezi ve İstanbul’u dünyanın önemli finans ve ticaret merkezi haline getirecek Ataşehir’de yer alıyor. En iyi ‘Kent İçinde Kent’ ödülüne sahip Ataşehir, kentleşme ve yaşam kalitesi bakımından; kentsel altyapı, iletişim, ulaşım, yeşil alan, konut gibi temel hizmetlerin sunulma düzeyinin, asgari standartların üstünde olması yönüyle diğer bölgelerden ayrılıyor. Yaklaşık 425 bin nüfusu içinde barından Ataşehir’in; gelişen yüzüne ve modern ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi amaçlayan Ataşehir Modern, bu bölgedeki son büyük konut projesi niteliği taşıyor.

0.99 faiz oranı, lansmana özel yüzde 10 indirim

Ataşehir Modern, prestijli bir proje olarak, konut alıcılarının yaşam ve yatırım beklentilerine hitap ediyor. Proje, konut alıcılarına metrekaresi 15 bin TL’den, 0.99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle sunuluyor. Konum itibarıyla ağırlıklı olarak markalı konut projeleri, eğitim kurumları, parklar, sağlık ve spor merkezlerinin odak noktasında yer alması projeye artı değer katıyor. Ayrıca E5 ve E6 otoban bağlantı yollarının kesiştiği noktada yer almasından dolayı da ana arterlere kolay ve hızlı ulaşım sağlanıyor.

‘Arya’, ‘Beste’ ve ‘Opera’ farklı yaşam tarzlarının ritmini çağrıştırıyor

Ataşehir Modern, bir yandan sade, şık ve zamansız konseptte mimari tasarım gözetirken diğer yandan günümüzün ihtiyacı olan insan odaklı bir yaşam modeli sunuyor. Proje ile farklı yaşam taleplerine uygun, modern çözümler üretebilmek adına; toplamda 34 bin 145 metrekare olan parselde, 3 ayrı karma konut bloku ile alıcılara seçenek sunuluyor. Her blok kendi içerisinde farklı yaş ve yaşam gruplarından kullanıcılara özel ve özgün yaşam alanları sağlıyor. Bloklar, bu farklı yaşam tarzlarının harmoni ve ritmini çağrıştıran ‘Arya’, ‘Beste’ ve ‘Opera’ isimlerini taşıyor.

979’u konut, 44’ü ticari ünite, toplam 1023 bölüm

Ataşehir Modern, yeşil ve sosyal alanları, konforlu daireleri ile sakinlerine, standartların üzerinde bir yaşam anlayışı getiriyor. Toplam 238 bin 752 metrekarede inşa edilerek 3 blokta yükselen Ataşehir Modern projesi (167 bin 208 metrekarelik satılabilir alanı ile), 979’u konut, 44’ü ticari alan olmak üzere toplam 1023 bağımsız bölümden oluşuyor. Tüm ihtiyaçlarını kendi karşılamayı hedefleyen ve toplam 10 bin 392 metrekare yeşil alana sahip projede; açık ve kapalı havuzlar, fitness merkezi, sauna, basketbol sahası, kaykay ve bisiklet pistleri, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal donatı alanı bulunuyor.

307 metrekareye varan büyüklükte farklı tipte daireler

Depreme dayanıklı, enerji verimli ve yangına karşı güvenli projede; 32 metrekareden 307 metrekareye varan büyüklükte 347 adet 1+1, 265 adet 2+1, 261 adet 3+1, 74 adet 4+1 ve 32 adet 5+1 daire bulunuyor. 7 bin 858 metrekare büyüklüğünde sosyal tesise sahip Ataşehir Modern’de 1514 adet araçlık otopark yer alıyor. Her bloktaki kapalı otoparkta elektrikli otomobiller için şarj istasyonu olan projede misafir araçları için de açık otopark bulunuyor.

Yüksek katlarda deniz ve orman manzarası

Kamusal alanlarla bağlantılı podyum katların üzerinde yükselen kule katları, kare formda tasarlanmış olmaları sayesinde; Adalar, İstanbul, Marmara Denizi, Aydos Ormanı manzarasına hâkim. Projede A ve B Blok 18. kattan itibaren; C Blok ise 22. kattan itibaren deniz manzarasına sahip. Proje, yapı yükseklikleriyle çevredeki yüksek yapılarla uyumlu olduğu gibi, malzeme kalitesiyle de standartların üzerine çıkıyor.

Ticari birimlere sokak kotundan erişim sağlanabiliyor

Konutlar çekirdek ve ortak kullanım koridorunun etrafında konumlanıyor. Buna karşın ticari birimlere mümkün olduğunca sokak kotundan doğrudan erişim sağlanıyor. Blokların ana girişleri ve ticari birimlerin girişleri, blokların birbirlerine bakan yüzlerinde konumlandırıldı. Bu yaklaşımla, farklı yapı adalarında bulunmalarına rağmen bloklar arasında kavramsal ve fiziksel olarak, kent haricinde bir başka arayüz (insanın kentle ve diğer insanlar ile bağ kurabileceği potansiyel) oluşturuldu. Otopark ise zeminin altında, ait olduğu blok sakinlerine hizmet edecek şekilde tasarlandı.



Rakamlarla ‘Ataşehir Modern’

979

Konut

44

Ticari ünite

238 bin 752 metrekare

Toplam yapı inşaat alanı

10 bin 392 metrekare

Yeşil alan

7 bin 858 metrekare

Sosyal tesis, spor merkezi

1514

Otopark

A BLOK: ‘ARYA’

Ataşehir Modern projesinin en yüksek kulesi A Blok’ta 595 adet konut ve 15 adet ticaret alanı olmak üzere 610 bağımsız bölüm yer alıyor.

Yapı inşaat alanı 110 bin 64 metrekare olan A Blok, 5 bodrum katı ve zemin katla birlikte 49 kattan oluşuyor. Blokun 6. ve 10. katında kat bahçeleri ve blok sakinlerine ait sosyal alanlar bulunuyor. 4 bin 2 metrekarelik sosyal tesisin yer aldığı blokta 710 araçlık otopark yer alıyor.

347 adet 1+1, 181 adet 2+1, 59 adet 3+1, 6 adet 4+1, 2 adet 5+1’den oluşan toplam 595 dairenin bulunduğu blokta, biri zemin katta, diğeri B2. katta (meydan katı) olmak üzere 2 ana lobi bulunuyor.

En üst katta bulunan penthouse daireler, 4.10 metrelik tavan yüksekliği ile ferah bir yaşam alanı sunuyor.

Özel ve kamusal meydanları bulunan A Blok’ta, çeşitli ticari alanlar ve peyzaj öğeleri ile kamusal meydanın canlanmasını sağlıyor.



‘Arya’ Sosyal Donatılar:

· Açık Havuz

· Açık çocuk havuzu

· Açık fitness alanı

· Güneşlenme terasları

· Kapalı Havuz

· Fitness merkezi

· Çok amaçlı stüdyo

· Sauna

· Buhar odası

· Squash

· Masa tenisi

· Restoran

· Çocuk oyun alanı

· Açık basketbol sahası (yarım saha)

· Masa tenisi

· Kaykay pistleri

· Bisiklet pistleri

· Kafe, lounge alanı

· Yoga stüdyosu

· Aletli pilates stüdyosu

· Sinema odası

· Parti/Davet alanı

· Karaoke odası

· Oyun odası

· Joy Kitchen

· Açık çocuk oyun alanı

· Ticari üniteler

B BLOK: ‘BESTE’

Yapı inşaat alanı 71 bin 462 metrekare olan B Blok’ta 2 bin 253 metrekarelik sosyal tesis, 467 araçlık otopark bulunuyor.

5 bodrum katı ve zemin katla birlikte 35 kattan oluşan blokun 5., 17. ve 35. katlarında özel daireler yer alıyor. Özel daireler, yüksek tavanlı (4.10 metre), büyük metrekareli ve teraslı yapısıyla ferah bir yaşam alanı sunuyor.

1+1 dairenin yer almadığı blokta, 26 adet 2+1, 90 adet 3+1, 63 adet 4+1, 22 adet 5+1 konut olmak üzere toplam 201 adet daire bulunuyor. Bir lobinin yer aldığı blokun özel ve kamusal meydanları bulunuyor. Çeşitli ticari alanlar, peyzaj öğeleri ile kamusal meydanın canlanmasını sağlıyor.

‘Beste’ Sosyal Donatılar:

· Kapalı havuz

· Açık havuz

· Açık çocuk havuzu

· Sinema-Tv Odası

· Fitness merkezi

· Sauna

· Buhar odası

· Açık fitness alanı

· Açık squash alanı

· Açık spor alanı

· Restoran

· Çocuk oyun alanı

· Oyun odası

· Açık çocuk oyun alanı

· Ticari üniteler

C BLOK: ‘OPERA’

Modern projesinin üçüncü kulesi C Blok’un yapı inşaat alanı 57 bin 225 metrekare büyüklüğünde. 6 bodrum katı ve zemin ile birlikte 32 kattan oluşan blokta, 183 konut, 7 ticaret alanı, 1602 metrekarelik sosyal tesis ve 328 araçlık otopark bulunuyor. 5., 14. ve 25. katlarda yüksek tavanlı ve büyük metrekareli daireler bulunuyor. Zemin katta bir lobi yer alıyor.

‘Opera’ Sosyal Donatılar:

· Açık havuz

· Kapalı havuz

· Açık çocuk havuzu

· Fitness merkezi

· Çok amaçlı stüdyo

· Sauna

· Buhar odası

· Restoran

· Çocuk oyun alanı

· Açık çocuk oyun alanı

· Ticari üniteler