Tiyatrocu Turgay Yıldız hayatını kaybetti!

Paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmişti. Edinilen bilgiye göre Turgay Yıldız, bu sabah hayatını kaybetti.

Çektiği eleştirel skeçlerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirdi. Turgay Yıldız, Ankara’da tedavi görüyordu.

Tedavisi Ankara'da devam eden Yıldız'ın vefat haberini oyuncu Levent Üzümcü Twitter'dan duyurdu.

TURGAY YILDIZ KİMDİR?

Turgay Yıldız, 3 Mart 1965’de tarihinde Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1986–87 öğretim yılında A.Ü. D.T.C.F Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev aldı. TRT Ankara Televizyonu’nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi. Flash TV’de dört buçuk yıl (1994–1999) Nargile Kahvesi, Sabah Kahvesi, Bizim Bakkal, Akşam Traşı, Düm Teke Tek isimli programların yapımcılığını ve sunuculuğunu Bahadır Tokmak ile beraber gerçekleştirdi. Ayno televizyon kanalında “şeytan bunun neresinde?” isimli müzik programını yapt. Show TV’de yayınlanan Sonradan Görmeler dizisinde 13 bölüm oyuncu olarak görev aldı.