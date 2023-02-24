Titanik'in yıldızı Kate Winslet 'Türkiye' için paylaşım yaptı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu 43 binden vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından dünyadan yardımlar gelmeye başladı. Son olarak Titanik filminin başrol oyuncusu Kate Winslet yardım çağrısında bulundu.

1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çağrı yapan Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Kate Winslet, Türkiye ve Suriye'de gördüğü manzaralardan ötürü mahvolduğunu belirterek, İngiltere merkezli 'Choose Love' kuruluşunun yardım kampanyasına bağış çağrısı yaptı.

"LÜTFEN NE KADAR VEREBİLİYORSANIZ VERİN"

Kuruluşun, bölgedeki yerel ortaklarıyla birlikte depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladığını aktaran Winslet, "Lütfen ne kadar verebiliyorsanız verin. Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir" dedi.