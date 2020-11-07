Timur Selçuk'un son görüntüleri veda eder gibi: Küslüklerin sonu yok

Türk müziğinin efsane ismi Münir Nurettin Selçuk’un oğlu olan Timur Selçuk, ‘İspanyol Meyhanesi’, ‘Ayrılanlar İçin’, ‘Nereye Payidar’ gibi onlarca unutulmaz besteye imza atmıştı.

Münir Nurettin Selçuk ve oğlu Timur Selçuk. (Fotoğraf: Timur Selçuk Resmi Site)

SON GÖRÜNTÜLERİ

Timur Selçuk’un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden biri ortaya çıktı.

Selçuk videoda, “Küslüklerin sonu yok. Anlaşamayabiliriz ama sevgi ve saygıda kusur etmediğimiz sürece her bahar, sonbahar, kış gönlümüz çiçek açar. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı bugün Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından saat 14.00’te Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedilecek.

“TÜRKİYE USTASINI KAYBETTİ”

Timur Selçuk'un vefatını öğrenen ve birlikte çalıştığı birçok müzisyen ve sanatçı sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Nilüfer: Örnek bir sanatçı… Onun şarkılarını seslendirme fırsatı yakalayabildik. Çok üzüldüm, çok da genç 74 yaşında. Çok üzgünüm…

Ali Kocatepe: Tüm müzik camiası ve sevenlerinin başı sağ olsun. Türkiye ustasını kaybetti. Modern Türk popüler müziğinin en iyi şarkılarını yapan besteciydi, öncüydü. Bugün hâlâ bestelediği şarkılar sahnelerde söyleniyor. Benim çok yakın dostumdu. Yeri doldurulamayacak bir insan. Yakın arkadaşlarına zaman zaman telefon açıp ‘Ben yolcuyum' gibi söylemlerde bulunuyormuş.

Hayko Cepkin: Sevgili Hocam… Gitmenize üzülsem de hak vermeden de edemiyorum. Öğrenciniz olmak, müziğinize tanık olmak ve her daim isminizi anmaktan gurur duyuyorum. Kıymetinizi bilene verdiğiniz emekleriniz için, sonsuz teşekkürler.

“GÖNÜLLERDE TAHT KURDU”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Timur Selçuk’un vefatı dolayısıyla Twitter’dan mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, “Adalet Yürüyüşü sırasında, 16 Haziran Marşı’na can veren sesiyle bizlere eşlik eden, yaptığı bestelerle halkımızın gönlünde taht kuran Timur Selçuk’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Timur Selçuk için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden Timur Selçuk'u kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duydum. Şarkıları, gençliğimizin sesiydi. Selçuk’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.”