Times yazdı: İstanbul'un göbeğinde 10 Bin sterline VIP insan kaçakçılığı

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times muhabiri Louise Callaghan ve meslektaşları, kılık değiştirerek İstanbul’un Aksaray bölgesine gitti ve yasa dışı yollarla Türkiye’den İngiltere’ye gitmek için piyasayı araştırdı.

Kapsamlı makalede Aksaray’daki seyahat acentelerinde alenen insan kaçakçılığının konuşulduğunu ve kişi başı “VIP” seyahatlerin fiyatının 10.000 İngiliz poundu ile 15.000 İngiliz poundu arasında değiştiği belirtildi. Tatil paketi gibi tanıtılan bu turlarda farklı seçenekler olduğu da belirtildi.

Gazete, Aksaray’da çekilmiş fotoğrafları okurlarıyla paylaştı.

“FİYATIMIZ UYGUN”

Makalede, “İstanbul’un hareketli bölgelerinden Aksaray’daki bir seyahat acentesinde insan kaçakçısı, gülümseyerek yalan söylüyor” denilirken, insan tacirinin, “Botla Kanal’ı geçmek 20 dakika. İngiltere’ye gittikten sonra iyi bir iş bulmak kolay. Boğulmaktan korkuyor musun? Korkmana gerek yok yüz binlerce kişi bu yoldan gitti ve sadece birkaç kişi yaşamını yitirdi. Geri kalanlar İngiltere’de mutlu mesut yaşıyor. Üstelik fiyat da uygun yaklaşık 10.000 sterlin” sözlerine yer verildi.

İnsan kaçakçısının yüksek hızlı bot ve geniş alan sunduğu VIP paketler olduğuna dikkat çeken Sunday Times muhabirleri paketlere göre Türkiye’den İtalya üzerinden İngiltere’ye ulaşımın fiyatının 15.000 sterline çıktığını da söyledi. Sunday Times, muhabirlerinden biri kendisini ülkeden kaçmak isteyen genç bir İranlı gibi tanıttığını yazarken, insan kaçakçılarının sahte AB pasaportu, vize, sahte kimliğin yanı sıra uçakla, balıkçı teknesiyle ya da vapurla seyahat seçeneklerinin önerildiğini de aktardı.

“SANA İNDİRİM DE YAPARIZ”

Bir insan kaçakçısının, “Merak etme, seni oraya ulaştırırız. Sen iyi birine benziyorsun dolayısıyla sana indirim de yaparız. Jet tekneyle Kanal’ı geçmek 5.000 Euro olur ve bir saatte İngiltere’de olursun. Ya da 3.000 euroya daha yavaş bir botla gidersin ve o da 3 saat sürer. Bir kamyonetin arkasında gitmek daha pahalı ve yakalanma riski yüksek. Çünkü Fransız polisinin araçlarının içini görebilen teknolojileri var. Benim tavsiyem botla gitme. Doğrudan Türkiye’den Fransa’ya uç ve oradan da sahte İspanyol pasaportuyla İngiltere’ye git. Bu sana 13.000 pounda patlar” dediğini yazan gazeteci, insan kaçakçılarının Instagram ve Telegram üzerinden reklam yaptığını aktardı. İngiliz polisinin boğulan mültecileri kurtardığını da söyleyen insan kaçakçılarının ödeme metodu da belli oldu.

Ödemenin yüzde 30’unu nakit alan insan kaçakçıları paranın yüzde 70’ini de İstanbul’daki bir para transfer merkezinde kişi istediği yere gittikten sonra aldığı ortaya çıktı.(patronlardunyasi)