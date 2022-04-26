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TİM'den Bilgi Güvenliği Konusunda Önemli Duyuru
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından tim@tim.com ve/veya benzeri adresler tarafından atılmış gibi gösterilen e-postalar konusunda yazılı bir açıklama yapıldı.
Güncel 26.04.2022, 14:36
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
tim@tim.com ve/veya benzeri adreslerden kurumumuz tarafından atılmış gibi gösterilen e-postaların Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle; @tim.org.tr uzantısı dışında gelen e-postaların dikkate alınmaması, e-posta ile birlikte gelen eklerin açılmaması, e-postada yer alan linklere tıklanılmaması ve istenilen bilgilerin iletilmemesi büyük önem arz etmektedir. Bu e-posta saldırıları ile ilgili gerekli hukuki ve teknik süreçler başlatılmıştır. Siz ihracat ailemizin değerli üyelerine önemle duyurulur.