TİM Başkanı Gülle: ''Kolay İhracat Platformu, ihracatçılar için büyük kolaylık olacak"



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen, Türkiye’nin ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlamayı amaçlayan, yapay zeka destekli ‘Kolay İhracat Platformu’nu tanıttı. Hizmete giren platformun tanıtımında açıklamalarda bulunan Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracat rakamlarını büyütmek istediklerini söyleyerek, “Buna hizmet edebilecek çok doğru bir altyapıyla kurulmuş önemli bir çalışma olduğunu söylemek istiyorum” dedi.



İhracat yapmak istiyorum, 'nasıl ihracat yapabilirim?' gibi pek çok sorunun cevabını bulunduğu bir platform olduğuna dikkat çeken TİM Başkanı Gülle, “Ticaret Bakanlığına ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a teşekkür ediyorum. İhracat ailemizi büyütmek, ihracat rakamlarımızı büyütmek en büyük amacımız. Birliklerimizdeki tüm gelişmiş yapıların Bakanlığımızla birlikte bu bilgilerin bundan sonraki ihracatçılar için büyük kolaylık olacak. İnşallah Türkiye’ye, ihracatımıza ve rekorlarımıza faydalı olur” şeklinde konuştu.



Gülle sözlerine şöyle devam etti: “Burada ihracat yapmadığımız ülke yok. Biz burada ihracat yoğunluğumuzu artırabiliriz. Şuanda dünya ticaretinde yüzde 1’in altında bir payla ihracat yapıyoruz. Bunu yüzde 1’in üzerine taşımamız gerekiyor. Çok başarılı olduğumuz ülkelerdeki pazar payımızı artırmamız gerekiyor. Daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor. Ülkeler milyar dolarlık mal alıyorlar, fakat biz oraya hiç mal satmıyoruz. Bu bilgilerin hepsi burada bulunuyor”.



İhracat rakamlarının Temmuz ayında iyi olduğunu söyleyen Gülle, “Ağustos ayına iyi başlamadık ama şuanda iyi gidiyoruz. İnşallah yine de bu zorlu dönemde ülkemiz adına hayırlı ve başarılı bir rakamı açıklayacağız” diye konuştu.