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Ticaret Bakanlığı sözleşmeli muhafaza memuru alacak

Ticaret Bakanlığı, 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacağını duyurdu. Bakanlık, alımların 19 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Güncel 25.07.2021, 16:54
Ticaret Bakanlığı sözleşmeli muhafaza memuru alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muhafaza Memuru alınacaktır.

Son başvuru tarihi 18 Ağustos olarak açıklandı.

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