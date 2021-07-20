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Ticaret Bakanlığı'na 750 memur alınacak!

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edecek. Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Güncel 20.07.2021, 13:49
Ticaret Bakanlığı'na 750 memur alınacak!
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, personel alımını Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınavla gerçekleştirecek.

Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurabilecekler.
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecekler.

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