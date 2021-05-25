TİCARET BAKAN YARDIMCISI TURAGAY SARP’TA

KEMALPAŞA-Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay beraberindeki heyetle birlikte Sarp Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunarak buradaki faaliyetler hakkında bilgi aldı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay sahada yapılan incelemeler sonrasında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Başkan Yardımcıları Okan Poyraz ve Şükrü Aydemir’in hazır bulunduğu toplantıya Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Murat Yaman, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, Kemalpaşa Kaymakamı Recep Gündüz, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, AK Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı ve diğer yetkililer katıldı.

Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tunahan başkanlığında gelen heyet ile görüşerek Sarp kara hudut kapısında nakliyeci ve ihracatçılarımızla ilgili yaşanan sorun ve sıkıntılar hakkında bilgi verdi.

Başkan Akyürek yaptığı görüşmede Türkiye’ye boş giren araçların girişlerinin kontrole tabi tutulmamasının nakliyecimizi rekabet açısından zor duruma düşürüldüğünü, yabancı plakalı araçların Türkiye’de serbestçe dolaşıp yük aldığını ancak; tonaj, trafik ihlali ile ilgili cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini ödemediklerini ileterek biran önce bu sorunların çözülmesini talep etti. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yönergesinin Sarp Kara hudut kapısındaki mevcut uygulamalarının ihracatçımızın önünü tıkadığını, bu konuda yeni bir düzenleme ile serbestleştirilmesinin gerektiğini ileterek Fikri ve sınai mülkiyet hakları uygulama yönetmeliğinin keyfiyete bırakılamayacak kadar önemli olduğunu söyledi.

Akyürek Gürcistan’da nakliyecilerimizin Gürcistan’da yaşadığı gabari (genişlik ve tonaj standardı) uygulamasına da değinerek Gürcü makamlarca nakliyecimizin engellenmeye çalışıldığı, eskort için izin taleplerinin 10 gün süreyle zor alındığını, bu hususların biran önce çözülmesi gerektiği dile getirdi. Son olarak tarım kontrollerine değinen Akyürek zirai karantina kontrollerinin Sarp gümrük sahasında tıkanmaya ve kuyruklara sebep olduğunu ifade ederek uzun zamandır talep ettiğimiz gibi Hopa Gümrüğünün kullanılması gerektiğini sayın bakana aktardı.

Daha sonra göstermiş olduğu hassasiyetlerinden dolayı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’a teşekkür eden Akyürek, Artvin Valisi Yılmaz Doruk’a, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat’a, Kemalpaşa Kaymakamlarımı Recep Gündüz’e, Kaçkar Bölge ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ve ekibine çalışmaları ve nakliyecimize verdikleri desteklerinden dolayı bakan huzurunda teşekkür etti.