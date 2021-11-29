THY ve Pegasus Fas uçuşlarını durdurdu!

Pegasus Havayolları, Kuzey Afrika ülkesi Fas'a yaptığı uçuşları 14 günlüğüne karşılıklı olarak durdurduğunu açıkladı.

Şirketin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda; 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Fas ile uçuşlarımız karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurulmuştur. Bir sonraki uçuşumuz 13 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecektir" denildi.

Türk Hava Yolları (THY) da Marakeş ve Kazablanka kentlerine yönelik seferlerini 14 Aralık’a kadar durdurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Fas’taki uçuş noktalarımız Marakeş ve Kazablanka’ya gerçekleştirdiğimiz uçuşlar alınan karar uyarınca karşılıklı olarak durdurulmuştur. Misafirlerimiz bilet değişiklik, iptal ve iade işlemlerini web sitemiz veya çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilir, detaylı bilgiye erişebilirler" denildi.