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THY iç hat uçuşlarını sınırladı

THY, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece belirli illere sefer yapılacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamda pazar günü 00:01'den itibaren İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Van, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir'e uçulacağını belirtti. Sefer saatleri ise daha sonra belli olacak.

THY iç hat uçuşlarını sınırladı

THY, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece belirli illere sefer yapılacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamda pazar günü 00:01'den itibaren İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Van, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir'e uçulacağını belirtti. Sefer saatleri ise daha sonra belli olacak.

28 Mart 2020 Cumartesi 12:06
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THY iç hat uçuşlarını sınırladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.

Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, "İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Detaylı bilgi için Web sitemizi takip ediniz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekşi, THY'nin iç hat tarifesinin gün içinde hazırlanıp ilan edileceğini, iç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliğinin saat 17.00'den sonra başlayacağını kaydetti.

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