THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba'ya uçuş başlattı!

Bilal Ekşi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında:

"Bu gün başladığımız Güney Sudan-Juba uçuşumuz ile uçtuğumuz ülke sayısı 128+1=129 oldu. İlk seferimizi Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve ekibinin katıldığı tören ile "Çok Yaşa Türk Hava Yolları" alkışları ile kutladık. Ülkem ve şirketim ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.