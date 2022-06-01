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THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba'ya uçuş başlattı!

THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba’ya başlattığı seferle uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 129’a nokta sayısını ise 338’e çıkardı. THY'nin filosundaki Boeing B737-8 tipi uçaklarıyla gerçekleştireceği seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günü olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştilecek.

Güncel 01.06.2022, 15:31
THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba'ya uçuş başlattı!

Bilal Ekşi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında:

"Bu gün başladığımız Güney Sudan-Juba uçuşumuz ile uçtuğumuz ülke sayısı 128+1=129 oldu. İlk seferimizi Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve ekibinin katıldığı tören ile "Çok Yaşa Türk Hava Yolları" alkışları ile kutladık. Ülkem ve şirketim ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

#THY #güney sudan #cuba
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