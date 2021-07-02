THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den o iddialara yalanlama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter'dan, sosyal medyada ortaya atılan 'THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi.' yalanıyla ilgili açıklama yaptı. Bilal Ekşi çıkarılan haberlerin yalan oldugunu kesin bir dille belirtti.

Sosyal medyada yayılan 'Türk Hava Yolları'ndan 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi' yalan haberleri ile ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Yapılan haberlerin maksatlı ve yalan olduğunu belirten Bilal Ekşi ' Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki "İşten çıkarma" mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR' ifadelerini kullandı.

YAHYA ÜSTÜN DE YALANLADI



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Türk Hava Yolları ile ilgili ortaya atılan yalan haberin asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını dile getirerek 'Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır.' açıklamasında bulundu.