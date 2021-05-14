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THY'den Tel-Aviv kararı!
Türk Hava Yolları (THY), Tel-Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini güvenlik gerekçesiyle iptal etti. THY'nin internet sitesinde, yarın ve pazar günü planlanan seferleri için ise bilet satışının yapılmadığı görüldü.
Güncel 14.05.2021, 17:31
Türk Hava Yolları (THY), Tel-Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini güvenlik gerekçesiyle iptal etti.
Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor. THY de İstanbul Havalimanı'ndan bugün planlanan Tel-Aviv seferini güvenlik nedeniyle iptal etti. THY'nin internet sitesinde, yarın ve pazar günü planlanan seferleri için ise bilet satışının yapılmadığı görüldü.