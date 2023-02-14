THY'den depremzedelere yardımlar aralıksız sürüyor

Yasemin Bahadır/Almanya

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer "Geçtiğimiz zamanda Türkiye'de gerçekleşen Deprem Bölgelerine iletilmek üzere T.H.Y.Cargo bölümünde Gerekli malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yolculuğa hazırlandı.Türkiye'ye gönderilmek için çalışmalarda büyük fedakarlık göstererek emek veren tüm vatandaşlarımıza ayrıca hassaiyetlerinden dolayı desteklerini esirgemeden tek yürek olarak sağladıkları katılım için tüm halka teşekkür ediyorum.Burada kendilerinden ödün vermeden deprem bölgelerindeki yaralara merhem olabilmek adına birlikte hareket eden tüm halka vijdani davranışlarından dolayı şükranlarımı sunarım.Bu Organize kesinlikle bir İnsanlık görevimizdir bunun için katılım sağlayan Herkese can-ı gönülden teşekkürlerimi dile getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.