THY'de şok görevden alma!

Lego filmi reklamlarıyla gündeme gelen ve daha sonra Türk Hava Yolları'ndan (THY) ayrılarak İGA'ya geçen Seda Kalyoncu'nun yerine THY Kurumsal İletişim Başkanı olan İlker Kavas görevden alındı.

AirportHaber’e göre; 2018 yılının Eylül ayında Sponsorluk Yatırımları ve Yayınlar Müdürü olarak THY'de göreve başlayan Kavas, Seda Kalyoncu'nun görevden alınmasıyla Ekim 2019'da THY Kurumsal İletişim Başkanı olmuştu.

2002 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Kavas, THY'den önce Medyanet, Netbook, Neodigital gibi şirketlerde görev yapmıştı.