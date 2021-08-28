Thodex reklamlarında hangi ünlüler oynadı?
Global kripto para alım satım platformu Thodex hakkında detaylar gündem oldu. Birkaç günlük bakım çalışması yapılıyor denilip hesaplara erişim engellenince Thodex hakkında şüpheler ortaya çıkmıştı. Çok geçmeden şirket sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığı bilgisi geldi ve dolandırıcılık ortaya çıktı. Birçok ünlü isim Thodex reklamında oynamıştı. Thodex olayında son gelişme ise bu ünlülere de dava açılması... Peki, Thodex reklamında oynayan ünlüler kimler? Reklamda oynayan ünlülerin ne açıklama yapacağı merak ediliyor.
Thodex’in verilerine bakıldığında 400 bin üyesinin 391 bininin ise aktif olarak işlem yaptığı tespit edildi. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem yapıldığı bilinen Thodex’te yatırımcıların kaybının 2 ile 10 milyar dolar arası olduğu iddia ediliyor. Bu gelişmeler yaşanırken diğer tarafta Thodex reklamında oynayan ünlüler de merak edildi. Peki, Thodex reklamında oynayan ünlüler kimler?
Son dönemin en çok konuşulan konularından biri de kripto paralar. Thodex Türkiye’nin ABD’den lisans alan ilk global kripto para şirketi. Yatırımcılarına iki milyon Dogecoin dağıtacağını söyleyen Thodex’in, bu açıklamasıyla ne kadar müşteri çekti bilinmiyor. Thodex, uzun süre para çekilememesi ve hesaplara müdahale edilememesi şikayetleriyle gündemde. Şikayetler üzerine, dün “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat itibari ile planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından, tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız” açıklaması yaptı. Öte yandan, mağduriyetini sosyal medyadan dile getiren kitle, Thodex reklamlarında yer alan ünlülere de sitem etmeye başladı.
THODEX REKLAMINDA OYNAYAN ÜNLÜLER KİMLER?
Pınar Deniz, Mine Tugay, Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Demirel ve Deren Talu
Thodex'in reklamlarında boy gösteren pek çok ünlü ismin ardından, Faruk Fatih Özer'in başka oyuncularla da Porsche çekilişi için anlaştığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl yapılan tanıtım kampanyasında, Burcu Esmersoy, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Pelin Karahan, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Gökçe Akyıldız, Selin Şekerci ve Melisa Döngel'in rol aldığı öğrenildi.