Thodex reklamlarında hangi ünlüler oynadı?

Thodex’in verilerine bakıldığında 400 bin üyesinin 391 bininin ise aktif olarak işlem yaptığı tespit edildi. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem yapıldığı bilinen Thodex’te yatırımcıların kaybının 2 ile 10 milyar dolar arası olduğu iddia ediliyor. Bu gelişmeler yaşanırken diğer tarafta Thodex reklamında oynayan ünlüler de merak edildi. Peki, Thodex reklamında oynayan ünlüler kimler?

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri de kripto paralar. Thodex Türkiye’nin ABD’den lisans alan ilk global kripto para şirketi. Yatırımcılarına iki milyon Dogecoin dağıtacağını söyleyen Thodex’in, bu açıklamasıyla ne kadar müşteri çekti bilinmiyor. Thodex, uzun süre para çekilememesi ve hesaplara müdahale edilememesi şikayetleriyle gündemde. Şikayetler üzerine, dün “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat itibari ile planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından, tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız” açıklaması yaptı. Öte yandan, mağduriyetini sosyal medyadan dile getiren kitle, Thodex reklamlarında yer alan ünlülere de sitem etmeye başladı.

THODEX REKLAMINDA OYNAYAN ÜNLÜLER KİMLER?

Pınar Deniz, Mine Tugay, Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Demirel ve Deren Talu

Thodex'in reklamlarında boy gösteren pek çok ünlü ismin ardından, Faruk Fatih Özer'in başka oyuncularla da Porsche çekilişi için anlaştığı ortaya çıktı.

Pelin Karahan, Barış Kılıç, Burcu Esmersoy, Eda Ece

Geçtiğimiz yıl yapılan tanıtım kampanyasında, Burcu Esmersoy, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Pelin Karahan, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Gökçe Akyıldız, Selin Şekerci ve Melisa Döngel'in rol aldığı öğrenildi.

Gökçe Bahadır ve Yağmur Ün

Melisa Döngel ve Selin Şekerci







