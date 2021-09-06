THK Kayyumu istifa etti!

Aşçı özellikle yazın çıkan ve günlerce söndürülemeyen orman yangınları sırasında yapıtğı açıklamalarla tepkileri üzerine çekmişti.

Aşçı, Orman Bakanlığı'nın 3 yıldır kullanmamakta inat ettiği THK uçaklarının 4 milyon dolara uçuşa hazır hale gelebileceğini açıklamıştı.

Aşçı geçtiğimiz hafta kurumuda düzenlediği basın toplantısında 3 yılda yaşanan süreci özetleyen bir basın toplantısı yapmış adeta hesap vermişti. Aşçı’nın bu toplantının ardından odasını topladığı ve bu sabah itibariyle istifa dilekçesini imzaladığı öğrenildi.

Yangınlar sırasında Türk Hava Kurumu'nun (THK) yangın söndürme uçaklarıyla ilgili tartışmalar başlamış, THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, "6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar. Bu parayı herkes verebilir." ifadesini kullanmıştı.

UÇAK TARTIŞMALARININ ARDINDAN İSTİFA

Süreç sonrasında THK'dan ayrılmaya karar veren Aşçı, istifa dilekçesini imzalayarak kurumdaki görevine son noktayı koydu.

Sosyal medyada gündeme gelen CL 215 uçaklarının en eskisinin 1969 ve en yenisinin 1988 model olduğunu ifade eden Aşçı, şunları söylemişti:

"İNİŞ TAKIMLARI KIRILDI, MOTORLARI KÖRELDİ"

"Bunların ilk getirildiği yıllarda kullanım hatasından 1988, 1987 ve 1971 model olmak üzere 3 uçağımız kullanılamaz hale gelmiş. İniş takımları kırılmış ve motorları bakımsızlıktan körelmiş.

1986'da filoya katılan diğer uçaklar 2015'e, CL215'ler de 2019'a kadar yangın söndürmede kullanıldı. 2019'da tekrar OGM ile THK arasında görüşme yürütülmüş ama uzlaşma sağlanamamış. Bu sebeple uçaklar yangın söndürmede kullanılamamış."