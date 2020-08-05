The Economist'in kapağı ne anlama geliyor? Tablolarda gizli anlamlar mı var?

Bahsi geçen kapakta “The next castastrophe” yani “sıradaki felaket” başlığının kullanıldığı görüldü.

Bu yazının hemen altında ise “and how to survive it” yani “Bundan nasıl kurtulunur?” başlığı dikkatleri çekiyor.

GÜNEŞTEKİ PATLAMA VE BEYRUT PATLAMASI

Sağdan sola doğru görülen ilk iki tablodan birinin Beyrut patlaması diğerinin ise güneşte yaşanan patlama olduğu iddia edildi.

Tablolara bakıldığında; virüs, dünyaya göktaşı çarpması, gemi batması, yanardağ patlaması ve bir domuz fotoğrafı görülüyor. Kapakta kullanılan saatin 12'ye 5 kala olduğu dikkat çekiyor.

The Economist dergisinin 27 Haziran tarihli kapağı: Sıradaki afet (ve nasıl hayatta kalınır)

KAPAKTAKİ SAAT DETAYI

The Economist'in kapağında kullanılan saatin 12'ye 5 kalada durdurulması dikkat çekti. Saatin 12'ye 5 kala olması; Rusların Soğuk Savaş döneminde ABD'ye verdigi bir göz dağı olarak yorumlanıyor. Saatin 12 olması ise nükleer savaşın başladığı anlamına geliyor.

ARTIK BİR FENOMEN

The Economist'in şifreli kapakları uzun süredir takip ediliyor ve analiz ediliyor...



