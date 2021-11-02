TGB'liler, İstanbul'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildiğini duyurdu

ABD'nin 6. Filosu'na ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi dün akşam saatlerinde İstanbul Sarayburnu'na demirledi.

ABD'nin kaos planlarına,

Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya,

Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine,

On düvele karşı,

Mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha

ÇUVALIMIZI GEÇİRDİK.!#Çuval pic.twitter.com/00A3Wo2RJl — TGB (@genclikbirligi) November 2, 2021

Bu sabah saatlerinde İstanbul Galata Köprüsü'nde protesto düzenlendi. TKH üyeleri köprüye "Yankee Go Home! ABD defol!" yazılı dev bir pankart astı.

TKH'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Ülkemiz tarihinin köklerinde anti-emperyalizm vardır. Türkiye’de solun mücadele tarihi bağımsızlıkçı, yurtsever kimlikle örülmüş ve emperyalist ABD’nin 6. Filosunun askerlerini denize dökmek gibi onurlu eylemlere imza atılmıştır. Dün olduğu gibi bugün de bu ülkenin ilerici, yurtsever insanları Amerikan emperyalizmine de, NATO’ya da, onların saldırgan politikalarına da geçit vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

TGB: AMERİKAN ASKERLERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİK

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ise Twitter hesabından, "Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik!" açıklamasında bulundu.

Aydınlık'ın olayla ilgili paylaştığı fotoğraflar ise şöyle: