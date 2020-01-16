TFF Başkanı Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alındı

HSK, Metin İyidil'in beraat kararı ile ilgili soruşturma başlattı. Beraat ve tahliye kararını veren Ankara 20. Ceza Dairesi başkanı ve üyelerinin görev yerleri değiştirildi. İyidil'in kayınbiraderi olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ve gelini Aslı Özdemir'in de eski generalle birlikte gözaltına alındığı öğrenildi. Eski Korgeneral İyidil, tutuklandı.