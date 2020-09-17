Tevfik Göksu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

EVFİK GÖKSU KİMDİR?

Aktif siyasete erken yaşlarda başlayan ve yaşamı boyunca devam eden Göksu, Refah Partisi ve Fazilet Partisi İstanbul il başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Millî Gençlik Vakfı İstanbul il kuruculuğu ve Marmara bölge başkanlığı görevlerinde bulundu.

1992’den 2000 yılına kadar Bağcılar belediye başkan danışmanlığı görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi Esenler belediye başkan adayı gösterildi ve yüzde 48 oy oranıyla Esenler belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AKP'den tekrar belediye başkan adayı gösterilen Göksu, yüzde 62,7 oy oranıyla tekrar Esenler belediye başkanı olarak seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 65,48 oy oranıyla üçüncü kez başkan seçildi. Günümüzde, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekilidir.

Uzaktan eğitim olan üniversiteler hangileri? Üniversitelerin açılış tarihi…

Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldı. 2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin açılış tarihi, üniversiteye yeni başlayacaklar ve eğitimlerini sürdürenler tarafından yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istediğini duyurdu.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

Uzaktan eğitim modeline geçen üniversiteler arasında; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yer alıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin mümkün olan tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor.