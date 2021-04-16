banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

Teşvikiye Camii bugün açılıyor

Üç yıl önce restorasyona alınarak ibadete kapatılan Teşvikiye Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılımıyla bugün tekrar ibadete açılacak.

Güncel 16.04.2021, 15:09
3
Teşvikiye Camii bugün açılıyor

İstanbul Nişantaşı'nda bulunan Teşvikiye Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınmıştı.

Kasım 2018'de çalışmaları başlayan projede cami ibadete kapatılarak çevresinde şantiye alanı oluşturuldu.

3 yılda retorasyonu tamamlanan tarihi Teşvikiye Camii, bugün Cuma namazı itibariyle ibadete açılıyor.

BAKANIN KATILIMIYLA AÇILACAK

Teşvikiye Camii'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılırken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cuma namazı kıldırarak.

(Ensonhaber)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu