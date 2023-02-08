Teşekkürler İtalya! Pandemide yaptığımız yardımı hatırlattılar, depremzedelere yardıma koştular...
Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye yaralarını sarmak için canla başla mücadele ediyor. 7.7 ve 7.6 şiddetinde sarsılan Türkiye'de 10 ilde enkaz altında kalanlar ve depremzedeler için olağanüstü bir yardım zinciri kuruldu. Tüm dünya Türkiye'ye yardım için harekete geçti. Şimdiye dek 65 ülkeden toplamda 2 bin 660 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgesine sevk edildi. Sayısız ülkeden yardım paketleri de deprem bölgesine ulaşırken İtalya'dan gelen bir mesaj duygulandırdı…
Tüm dünya Kahramanmaraş depremi için tek yürek olmuş durumda. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı büyük yıkımın yaralarını sarmak ve enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı yarış sürerken, dünya ülkelerinden Türkiye'ye destek yağıyor.
Sayısız ülkeden arama kurtarma ekipleri, 10 ilde de enkaz altında kalanları kurtarmak için Türk ekiplerle birlikte omuz omuza mücadele ediyor. Depremzedelere yardımlar da bölgeye ulaştırılırken İtalya'dan gelen bir mesaj, görenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Geçtiğimiz iki yıl içinde tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi, İtalya'yı oldukça sert vurmuştu. Pandemiden en çok etkilene ülkelerden biri olan İtalya'ya, Türkiye yardım etmişti.