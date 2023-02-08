Teşekkürler İtalya! Pandemide yaptığımız yardımı hatırlattılar, depremzedelere yardıma koştular...

Tüm dünya Kahramanmaraş depremi için tek yürek olmuş durumda. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı büyük yıkımın yaralarını sarmak ve enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı yarış sürerken, dünya ülkelerinden Türkiye'ye destek yağıyor.

Sayısız ülkeden arama kurtarma ekipleri, 10 ilde de enkaz altında kalanları kurtarmak için Türk ekiplerle birlikte omuz omuza mücadele ediyor. Depremzedelere yardımlar da bölgeye ulaştırılırken İtalya'dan gelen bir mesaj, görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Geçtiğimiz iki yıl içinde tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi, İtalya'yı oldukça sert vurmuştu. Pandemiden en çok etkilene ülkelerden biri olan İtalya'ya, Türkiye yardım etmişti.