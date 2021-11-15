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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan Erbil'de öldü

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil’de tedavi gördüğü hastanede öldü. Osman Öcalan'ın koronavirüs tedavisi gördüğü iddia ediliyordu.

Güncel 15.11.2021, 10:00 15.11.2021, 10:33
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan Erbil'de öldü

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Osman Öcalan'ın uzun süredir Erbil'de bir hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü iddia ediliyordu. Osman Öcalan'ın saat 04.30'da öldüğü bildirildi.

Osman Öcalan'ın, temmuz ayında felç geçirdiği iddia edilmişti. Osman Öcalan’ın oğlu Welat Osman yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu belirterek geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tümden kaybettiğini söylemişti.

MEHMET ÖCALAN: CENAZESİNİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Öcalan, kardeşinin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini beklediklerini söyledi. DHA'da yer alan habere göre, ölüm haberini alan Şanlıurfa'daki kardeşi Mehmet Öcalan, "Uzun süredir Osman ile görüşmüyorduk. Ölümü nedeniyle üzüntü yaşıyoruz. Kardeşimizin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini bekliyoruz. Avukatlarımız aracılığıyla ağabeyime durum iletilecek ve ondan gelecek habere göre yol haritası çizeceğiz" dedi.

OSMAN ÖCALAN KİMDİR?

1958 Şanlıurfa doğumlu olan Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın sözde kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.

1994 yılında bir PKK'lı terörist ile evlenmek için terör örgütünden ayrıldı. Daha sonra tekrar terör örgütü PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında tekrar terör örgütünden ayrıldı.

Osman Öcalan, terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da gerçekleştirdiği saldırılarda emir veren isimler arasındaydı.

Son olarak Öcalan'ın TRT Kurdî'de 2019 İstanbul ara yerel seçimini değerlendirmesi tartışma konusu olmuştu.

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