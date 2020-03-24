Terim'den iyi haberler geliyor

Fatih Terim koronavirüse yakalandığını açıklayarak tedavi altına alınmıştı. Tedavi gördüğü hastane bugün basına bir açıklama gönderdi.
Hastane başarılı teknik direktörün durumuyla ilgili sevenlerinin içine su serpen şu açıklamayı yaptı:
Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemiz Liv Hospital Ulus’ta başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim’in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir.