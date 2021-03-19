Tepe Servis ve Yönetim, Toplum Sağlığını Korumak Adına İş Süreçlerinde QR Kod Uygulamasına Geçiyor!

Tepe Servis ve Yönetim, pandemi sürecinin ardından hızlandırdığı teknoloji odaklı yatırımları ile iş süreçlerinde köklü bir değişime gidiyor. Şirketin sunduğu hizmetler gereği farklı alanlarda kullanılan ve müşterilerinin pandemi döneminde yaklaştığı hassasiyetle “başlıca bulaş riski taşıyan alanlar” arasında değerlendirdiği, dokunmatik ekranlar yerini QR kod uygulamasına bırakıyor. Tepe Servis ve Yönetim, çalışanların görev takip sistemlerinden anlık müdahale gerektiren olayların daha hızlı bir şekilde tespit edilmesine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan iş süreçlerinde QR kod uygulamasına geçmeyi planlıyor. Şirket söz konusu değişim ile hem toplum sağlığının korunmasına destek sağlamayı hem de sektördeki teknoloji odaklı değişime öncülük etmeyi hedefliyor.

“Toplum sağlığını korumak için çalışıyoruz”

Tüm iş süreçlerinde müşteri memnuniyetini ve güvenliğini ön planda tuttuklarını anlatan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, hayata geçirdikleri çözüm önerilerinin de iş ortaklarının ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendiğini vurguladı. Hemen hemen her sektörde farklı alanlarda kullanılan dokunmatik ekranların pandemi süreci ile birlikte pek fazla tercih edilmez bir hal aldığına dikkat çeken Çakmakcı, “Bulunduğumuz sektör itibariyle toplum sağlığına yönelik hassasiyetimiz pandemi döneminde daha da arttı. Hayata geçirdiğimiz inovatif çözümlere bir yenisini daha eklemek adına yoğun bir çalışma sürecine girdik. Her zaman müşteriyi dinlemek, gözlemlemek, asıl ihtiyaç neyse ona odaklı çözümler sunmak birinci önceliğimiz. Bu süreçte de gördük ki; müşterilerimiz de, mekanların ziyaretçileri de artık ekranlara dokunmak istemiyor. Hepimiz restoranlarda menü bile göremiyoruz artık. Her şey dijital ve dokunma tümüyle elimine edilmeye doğru gidiyor. Biz de yeni dünyaya uyumlanarak ekranlardan daha farklı çözümlere yöneldik. Böylece QR kod uygulamasına geçiş sürecini başlattık” dedi. Tepe Servis ve Yönetim’in her mekana özel üretilerek hayata geçirilecek QR kod uygulaması ile anlık memnuniyet anket uygulamaları, acil talep ihtiyaç bildirimleri gibi işlemlerin bir telefon aracılığıyla dokunmadan yapılması hedefleniyor.