Temmuz Sonuna Kadar Bu Belgeyi Almayan Konaklama Tesisleri Faaliyetten Men Edilecek!

Nedir Bu Belge?

Konu hakkında görüşlerini aldığımız Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya BİNGÖL, "Basit konaklama tesislerine verilen belge, işletmelerin uymak zorunda oldukları fiziki şartların sağlandığını ve bakanlık tarafından belirlenmiş olan işletmecilik esaslarına uyduğunu gösteren belgedir. Tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ve tesislerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirler." dedi

Peki bunun işletmeciye ve turizme ne faydası olacak?

Bingöl sözlerine şöyle devam etti "Doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan işletmeler bundan böyle bakanlığın talimatlarına ve standartlarına göre faaliyetlerini sürdürecekler. Bu sistem sayesinde ülkemize giriş yapan turistleri de kayıt altına alınacak ve turizmde kalite bakımından bir yükseliş yaşanacak. Bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy turizmde kalitenin yükseltilmesi açısından bu standartlara uyulması konusunda çok titiz davranıyor ve tarihten de asla taviz verilmeyeceğini açıkladı. Biz de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı sayın Nadir Alparslan ve Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve işletmeler Genel Müdürü sayın Şennur Aldemir Doğan ile bu hassasiyet üzerinde yoğun çalışma içerisindeyiz. Tüm işletmelere ulaşıldı ancak yine turizmcilerin işi son dakikaya bırakarak işlemlerin yetişmeyeceği gelen taleplerden anlaşılıyor.

Dr. Zekeriya Bingöl Acele Edilmesi Konusunda Turizmcileri Uyardı!

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya BİNGÖL, konu hakkında turizmcileri seslenerek tarihte uzama yapılmayacağı uyarısında bulundu. Bingöl şu açıklamada bulundu, "Kıymetli turizmcilerimiz, Basit Usul Turizm Belge taleplerinde son günlerde yavaşlama olduğu gözlenmektedir. Mağduriyet yaşamamanız için biran önce belge talebinde bulunmanızdır. Bu belge çerçevesinde önceki faaliyetlerinizde bir değişiklik olmayacaktır hatta işlerinizi kolaylaştıracaktır. Amaç tüm turizm işletmelerimizi kalite standardını yükseltmek ve bu vesile ile bakanlık çatısı altında birleştirmektir. Temmuz 2022 ye kadar müracaat edilmediği takdirde ruhsat iptal işlemleri başlayacaktır. Bakanlığımız bu konuda kesin talimat verdi. Süre uzatımına gidilmeyecektir. Siz kıymetli turizmcilerimizin zor durumda kalmamaları için ve son günlerde yığılma olmaması için biran önce belgenizi almak için başvuruda bulunmanız naçizane önerimdir.

Gerekli belgeler nelerdir?

Muğla Kültür Turizm ve İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl "başvurunun çok basit olduğunu da açıklayarak, "Sizden fazla bir şey istemiyoruz. 1. Otelin Ruhsatı 2. Güncel Adres Bilgisi 3. İmza Sirküsü 4. Belge Bedeli ve Turizm Harcı Dekontu 5. Başvuru Dilekçesi 6. Postaneden alacağınız ulusal tebligat adresi (UETS).Örnek dilekçe Bakanlığın internet sitesinde mevcuttur. Dilekçenin çıktısı alınıp doldurularak imzalanması yeterli olacaktır" dedi. MarmarisLIFE