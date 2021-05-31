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TEM’de zincirleme kaza: 30'a yakın araç birbirine girdi, 20 yaralı var

Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde kontrolden çıkan TIR'ın makas atarak yan dönmesi neticesinde arkadan gelen yolcu otobüsü ve TIR'ların da içinde olduğu 30'a yakın araç birbirine girdi. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılmaya devam ederken, Ankara istikameti trafiğe açıldı. İstanbul istikameti ise kaldırma çalışmarının bitmesinin ardından açılacak.

Güncel 31.05.2021, 13:12 31.05.2021, 13:23
TEM’de zincirleme kaza: 30'a yakın araç birbirine girdi, 20 yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 30'a yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

KAZA YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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Otoyolun Çınarlıdere Viyadüğü girişi İstanbul istikametinde bir tırın ters dönmesiyle meydana gelen kazaya yaklaşık 30 araç karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 20 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Bir TIR sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

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Kaza nedeniyle trafik uzun süre iki yönlü olarak dururken, Ankara istikameti saat 10.00 itibariyle açıldı. 

Polis, trafiği rahatlatmak için araçları Ankara istikametinde Kuruçeşme gişelerinden, İstanbul yönünde ise Kandıra gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

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Öte yandan Karayolları ekipleri, yolun boşaltılması için kaza yeri ile Kandıra gişeleri arasında kalan araçları, olay yerinin 600 metre gerisinden bariyerleri keserek Ankara istikametine yönlendiriyor.

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Ayrıca otobüslerle seyahat eden yolcular, belediye araçlarıyla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürülüyor.

Ekipler araçların kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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