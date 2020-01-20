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TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, 97 yaşında vefat etti

TEMA Vakfı'nın kurucusu, tarım üzerine çalışmalarıyla bilinen, ‘Toprak dede’ lakabıyla tanınan Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, 97 yaşında vefat etti

TEMA Vakfı'nın kurucusu, tarım üzerine çalışmalarıyla bilinen, ‘Toprak dede’ lakabıyla tanınan Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

20 Ocak 2020 Pazartesi 14:28
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TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, 97 yaşında vefat etti

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, Nobel ödülüne layık görülmüş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da ‘Orman Kahramanı’ seçilmişti.

Tarım üzerine çalışmalarıyla bilinen Toprak dede,  97 yaşında yaşamını yitirdi.

HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

Hayrettin Karaca 4 Nisan 1922 yılında Bandırma’da doğdu. Karaca, ellili yaşlarında, Türkiye’nin ilk özel arboretumunu kurdu ve yurt içi-yurt dışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi ve bağlantılar kurdu. Karaca’nın Yalova’da kurduğu Karaca Arboretumu, dünyanın her tarafındaki botanikçiler tarafından bilinmekte. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin’i bilim adamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forum olmuştur. Türkiye için adeta bir gen koruma merkezi olan Karaca Arboretumu içerisinde 14.000 türü barındırıyor. Hannover Üniversitesi’nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca’dan “Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım.” diye bahsetmektedir.

Son Güncelleme: 20.01.2020 14:35
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