Telefon numarasını hiç değiştirmeyen insanların karakteri nasıldır?

Telefon numarasını değiştirmeyen insanların nasıl bir karaktere sahip oldukları bazı insanlar tarafından merak ediliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı ise bu konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bazı kişiler telefon numarası değiştirip, değiştirmeme üzerinden üzerinden karakter tahlili yaparken, bazı kişiler ise bu duruma fazla bir anlam yüklenilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Bir Twitter kullanıcısı ise, telefon numarasını hiç değiştirmemiş olmayan insanların karakter tahliline ilişkin bilgiyi takipçileriyle paylaştı. Nil isimli kadının paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Paylaşıma göre, telefon numarasını hiç değiştirmeyen insanların karakter özellikleri şöyle sıralandı:

"Geçmişiyle yüzleşmekten korkmayan, aslanlar gibi her arayanın karşısına çıkan güvenilir ve istikrarlı insanlar"