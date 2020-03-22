Teknosa, MediaMarkt ve Vatan Bilgisayar da mağazalarını kapatıyor

Türkiye’de Koronavirüs vaka sayısı, kritik sayıyı geçince birçok market zinciri geçici olarak kapatma kararı aldı. Bugün Teknosa, MediaMarkt ve Vatan Bilgisayar zincir marketleri de, Türkiye’de bulunan tüm şubelerini kapatma kararı aldı.

VATAN BİLGİSAYAR KAPATMA KARARI



Firma kararı şu şekilde duyurdu:

"Vatan Bilgisayar mağazalarını geçici olarak kapatıyor.

Müşterilerinin ve çalışanlarınınsağlığını düşünen Vatan Bilgisayar 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibarenmağazalarındaki faaliyetlerini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

VatanBilgisayar, Türkiye’de etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) salgınında vakasayısının artması sonucu bir önlem kararı aldı. Müşterilerinin veçalışanlarının sağlığını en büyük önceliği olarak gören Vatan Bilgisayar,salgın sebebiyle 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibaren tüm mağazalarınınfaaliyetlerini geçici bir süre için durdurma kararı aldı.

Bu süreçte Türkiye’nin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için www.vatanbilgisayar.com ve 0850 222 5656 numaralı çağrı merkezi hizmet vermeye devam edecek."

MediaMarkt kapatma kararını şöyle duyurdu:

“Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisine alan ve COVID-19 olarak adlandırılan koronavirüs sonrası MediaMarkt olarak ülke genelinde hizmet verdiğimiz tüm mağazalarımızı 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı aldık.

Bu kararı almamızdaki en önemli neden çalışanlarımızın ve sizlerin sağlığını korumak, aynı zamanda virüsün yayılma hızının önüne geçmek. MediaMarkt ailesi olarak bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inancımız tam.

Hepimizin çok tedbirli olması gereken bu günlerde siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm elektronik ürünler için mediamarkt.com.tr üzerinden 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz.

Geçici bir süre için geçerli olacak bu durum içerisinde gösterdiğiniz anlayışınız için teşekkür ederiz.”

TEKNOSA'NIN KAPATMA KARARI

Teknosa duyurusunda "Bizim için önemlisiniz. Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı için Pazar gecesi itibarıyla mağazalarımızın faaliyetine geçici süre ara veriyoruz.7/24 sağlıklı, güvenli, hızlı alışveriş için teknosa.com ve mobil uygulamamızla hizmetinizdeyiz’’ denildi.