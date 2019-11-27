Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
105844
ALTIN
270.884
DOLAR
5.7759
STERLİN
7.4508
EURO
6.3543

Teknolojide Yılın Şirketi: ASTAŞ JUKI

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül gecesinde "Teknolojide Yılın Şirketi" ödülü ASTAŞ JUKI’ye verildi. Ödülü firma adına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin elinden alan ASTAŞ JUKI Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Aşçı, Ekovitrin ailesine teşekkür ederek "Ekovitrin ailesine nice 18. yıllar diliyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Teknolojide Yılın Şirketi: ASTAŞ JUKI

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül gecesinde "Teknolojide Yılın Şirketi" ödülü ASTAŞ JUKI’ye verildi. Ödülü firma adına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin elinden alan ASTAŞ JUKI Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Aşçı, Ekovitrin ailesine teşekkür ederek "Ekovitrin ailesine nice 18. yıllar diliyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 16:09
1254 Okunma
Teknolojide Yılın Şirketi: ASTAŞ JUKI

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

TEKNOLOJİDE YILIN ŞİRKETİ: ASTAŞ JUKI

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül gecesinde "Teknolojide Yılın Şirketi" ödülü ASTAŞ JUKI’ye verildi. Ödülü firma adına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin elinden alan ASTAŞ JUKI Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Aşçı, ödülünü alırken "ASTAŞ JUKI ailesini bu güzel ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Ekovitrin ailesine nice 18. yıllar diliyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Türk hazır giyim sanayiine uzun yıllardır Japon JUKI ile birlikte teknolojik çözümler sunan ASTAŞ JUKI, 39 yıllık bilgi ve tecrübesi ile tekstil ve konfeksiyon sektörüne katma değer sağlıyor. Başta Japonya ve Almanya olmak üzere teknolojide söz sahibi ülkelerin markalarının distribütörlüğünü de yürüten ASTAŞ JUKI, kendi markalarıyla üretim de gerçekleştiriyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu'da Yılın Kadın Girişimcisi: Aysel Dondurmacı
Anadolu'da Yılın Kadın Girişimcisi: Aysel Dondurmacı
Avrupa'da Yılın Kadın Girişimcisi: Ahu Bozkurt
Avrupa'da Yılın Kadın Girişimcisi: Ahu Bozkurt
Yılın Sağlık Kuruluşu: Avrasya Hospital
Yılın Sağlık Kuruluşu: Avrasya Hospital

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim