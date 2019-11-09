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TEKMÜSKOP: MÜSİAD’ın Milli Üretim Üssü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üretim alanları ve imkânları kısıtlı olan “küçük sanayi sitesi” üreticilerinin organize sanayi bölgelerine rahat geçiş yapabilmelerini sağlamak amacıyla 81 ilde “Orta Ölçekli Sanayi Siteleri” (OSB) kurmayı hedefliyor. Bu bağlamda, Tekirdağ Ergene Velimeşe OSB Bölgesi’nde ilk kez hayata geçirilecek projenin temelleri bugün atılıyor.

TEKMÜSKOP: MÜSİAD’ın Milli Üretim Üssü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üretim alanları ve imkânları kısıtlı olan “küçük sanayi sitesi” üreticilerinin organize sanayi bölgelerine rahat geçiş yapabilmelerini sağlamak amacıyla 81 ilde “Orta Ölçekli Sanayi Siteleri” (OSB) kurmayı hedefliyor. Bu bağlamda, Tekirdağ Ergene Velimeşe OSB Bölgesi’nde ilk kez hayata geçirilecek projenin temelleri bugün atılıyor.

09 Kasım 2019 Cumartesi 13:22
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TEKMÜSKOP: MÜSİAD’ın Milli Üretim Üssü

MÜSİAD üretim alanları ve imkânları kısıtlı olan “küçük sanayi sitesi” üreticilerinin organize sanayi bölgelerine rahat geçiş yapabilmelerini sağlamak amacıyla 81 ilde “Orta Ölçekli Sanayi Siteleri” (OSB) kurmayı hedefliyor.

Yapılması planlanan OSB projeleri ile sitenin kurulacağı il ve ilçenin ekonomik ve üretim potansiyeline göre, 200 dönüm ile 1000 dönüm arası araziler üzerinde inşa edilmesi öngörülüyor. İmalathaneler ise zeminde 500 m², 1000 m², 1500 m² ve 2000 m² olacak şekilde tasarlanıyor.

Türkiye’de yeni bir dönemi başlatacak proje kapsamında, tesis içerisindeki çalışanların daha iyi imkanlara sahip olabilmesi adına, kreş, anaokulu, sağlık ocağı, kapalı yüzme havuzu, voleybol ve basketbol salonları, halı saha, yürüyüş parkurları, tiyatro ve üretim müzesi gibi alanlardan oluşan kompleks bir yapı öngörülüyor.

Ayrıca site içerisinde yer alacak meslek liseleri ile hem öğrencilere sürekli staj imkânı sunması hem de kalifiye personel yetişmesine olanak sağlaması hedefleniyor. 

Hedef: Türkiye’ye On Yılda 20 Bin Yeni Orta Büyüklükte İşletme Kazandırmak

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin hedeflenen sanayi üretimine ulaşabilmesi için öncelikle mekânsal düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtti. Kaan, “MÜSİAD olarak proje kapsamındaki asıl hedefimiz, Türkiye’ye on yılda 20 bin yeni orta büyüklükte işletme kazandırmak ve GSMH’ye yılda doğrudan 200 milyar dolar artı katkı sağlamaktır. Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda belirlediği “üretim ekonomisi” anlayışının söylemden eyleme geçirilmesi adına en rasyonel çözüm, 81 ilde kurulacak OSB’lerin bir an önce hayata geçirilmesidir.” dedi.

İlk Projenin Temelleri Tekirdağ’da Atıldı

Resmi temel atma töreni, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye genelindeki MÜSİAD Şubelerinin başkanları ile şubelerin bulunduğu illerin vali ve belediye başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal törende konuşma yaptı.

Son Güncelleme: 09.11.2019 14:36
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