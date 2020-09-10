Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete girmek için gün sayıyor

Son dönemde hayata geçirilen projelerle öne çıkan Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen Şehir Hastanesi’ne kavuşmak üzere gün sayıyor. İnşaat işleri bitme noktasına gelen hastanenin, Sağlık Bakanlığı tarafından teslim alındıktan sonra faaliyete geçmesi bekleniyor.

Tekirdağ’ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek 486 yataklı Şehir Hastanesi’nde 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan hastanede sağlık personeli haricinde hizmet personeli olarak da 700 kişiye istihdam sağlanacak.

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin yapımını üstlenen Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Tekirdağ’ın son yıllardaki gelişimini destekleyecek hak ettiği bir yatırım kazandırmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Büyük bir gururla hastanenin hizmete girmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de son yıllarda her alanda gelişme göstererek gözde yerleşimler arasına giren Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle yapımı üstlenilen Şehir Hastanesi’ne kavuşmak için gün sayıyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi ile uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren eski hastanede muayene ve ameliyat için sıra beklemek artık tarih olurken, vatandaş ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşacak.

Sağlık alanında vatandaşları en son teknolojik hizmetlerle buluşturacak şehir hastanelerinin önemli ayağı olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi 158 bin metrekarelik inşaat alanına sahip dev bir yatırım olarak öne çıkıyor. 1 milyar 500 milyon liraya mal olan proje sahip olduğu 486 yatakla bölgenin en önemli hastanesi olarak Tekirdağ’ı sağlıkta da bir çekim merkezi haline getiriyor.

SELİM AKIN: “GURURLA HASTANENİN

HİZMETE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ”

Tekirdağ Şehir Hastanesi ile ilgili düzenlenen basın toplantısına Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Akfen İnşaat Genel Müdürü Mesut Coşkun Ruhi ve Akfen İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kılınç hazır bulundu.

Projenin sözleşmede taahhüt edilen şekliyle 24 aylık kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak aşamaya geldiğini belirten Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından teslim işlemleri yapıldıktan sonra faaliyete geçeceğini ifade etti.

Akın, “Tekirdağ’a sağlık sisteminin en son teknoloji ve donanımını kazandıran bir projenin içinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye ve dünyada dev projelere imza atmış bir grup olarak 2017 yılında Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastaneleri’ni tamamlayıp sağlık sektöründe de uzmanlığımızı göstermiş olduk. Şimdi büyük bir gururla Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Selim Akın, tamamlanan 3 şehir hastanesi ile 2 bin 322 yatağı hayata geçirmiş olduklarını kaydetti.

700 KİŞİYE DEVAMLI

İSTİHDAM YARATACAK

Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara ‘ücretsiz’ sağlık hizmet verecek Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak. Sistemde tüm tıbbi hizmetlerin sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’nca, bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen İnşaat tarafından karşılanacak. İnşaat süresince 1250 kişilik istihdamın yaratıldığı hastanenin tamamlanmasıyla 700 kişi hizmet personeli olarak tam zamanlı görev yapacak.

102 YOĞUN BAKIM YATAĞI İLE

COVID MÜCADELESİNDE ÖNE ÇIKACAK

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 486 yatağının 374’ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. Bu kapasite 162 tek kişilik ve 107 adet çift kişilik olarak dağılıyor. Hastanede 2 oda yanık birimi için ayrılırken, 8 mahkûm odası da yer aldı. Hastanedeki 162 tek kişilik odanın 80’inin alt yapısı çift kişilik odaya göre hazırlandı. Buna göre Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde gereken şartlarda 80 yatak daha ilave edilip, yatak kapasitesi 566’ya kadar yükseltilebilecek.

Tekirdağ Şehir Hastanesi son dönemde dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakım kapasitesi bakımından da öne çıkacak. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46’sı genel yoğun bakım olarak ayrılırken, 27 yeni doğan, 16 pediatrik, 5 KVC ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı yer alıyor.

TRAKYA’NIN İLKLERİ

BU HASTANEDE OLACAK

124 poliklinik ve uluslararası standartlarda 18 ameliyathanenin yer aldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi içerdiği özellikler bakımından ilklerin merkezi de olacak. Hastanede Trakya bölgesinde ilk olacak tek kişilik anne-bebek uyumu odalarından 4 adet, anne otelinde ise 14 adet özel yatak yer alacak. Bölge için bir yenilik olacak tüp bebek merkezi de hastanede yer alacak.

Hastane özellikle kanser hastaları için bölgede yenilikleri beraberinde getirecek. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi de bulunacak. Tamamen ücretsiz olacak bu hizmet için yöre halkı artık il dışına çıkmaktan kurtulacak. Bununla birlikte 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede ayrıca radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip 1 adet Lineer Accelerator cihazı da bulunacak.

SAĞLIK ALANINDAKİ

SON TEKNOLOJİLER

Dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanları ile bölgesinin sayılı hastaneleri arasında yer alacak Tekirdağ Şehir Hastanesi Biyokimya – Mikrobiyoloji – Patoloji – Genetik alanlarında tüm testlerin aynı yerde yapılabileceği cihaz parkuruna sahip.

Hastanede 18 Anestezi Cihazı, 22 Diyaliz Cihazı, 50 EKG Cihazı, 2 Efor, 6 uyku yatağı, 8 EKO Cihazı, 1 ESWL Taş Kırma Cihazı, 1 Göz Fako Cihazı, 27 Holter EKG, 255 Hastabaşı Monitörü, 105 Ventilatör, 15 Transport ventilatör, 5 USG Doppler, 1 Mamografi, 1 kemik dansitometri, 1 puva cihazı, 6 x-ray, 1 MR ve 2 Tomografi Cihazı bulunuyor.

DEPREM ANINDA İZOLATÖRLER

SARSINTININ ETKİSİNİ AZALTACAK

Tekirdağ’da kapılarını açacak dev tesis aynı zamanda Türkiye’nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden birisi olacak. Hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilen tam 651 deprem izolatörü yer alıyor. Uygulanan bu sistem sayesinde olası büyük deprem riski taşıyan Tekirdağ’da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak, hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek.

Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi. Binanın 6 bin metrekarelik ‘yeşil çatısındaki’ güneş enerji panelleri sayesinde hastanenin sıcak suyu güneşten karşılanıyor. 35 bin metrekarelik özel peyzaj ve yeşil alana sahip hastanede 2 adet açık hava çocuk oyun alanı yer alıyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde 1054’ü açık, 297’si kapalı toplam 1351 araçlık otoparkın yanı sıra 1 kilometrelik bisiklet yolu, helikopter pisti ve ücretsiz vale servisi de yer alıyor.

HASTANENİN ÖZELLİKLERİ

Arsa Alanı: 114 bin metrekare

İnşaat Alanı: 158 bin metrekare

Yatak Kapasitesi: 486

Poliklinik Sayısı: 124

Ameliyathane Sayısı: 18

Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 102

Yeni Doğan Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 27

Pediatrik Yoğun Bakım: 16

Ruh sağlığı yatak kapasitesi: 24

Palyatif yatak kapasitesi: 22

Deprem İzolatörü: 651

Açık Otopark Kapasitesi: 1054

Kapalı Otopark Kapasitesi: 297

İstihdam: 700

Yatırım Bedeli: 1 milyar 500 milyon TL