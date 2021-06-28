Tekirdağ'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 gün önce bir büfeden aldıkları sahte alkolü tükettikleri iddia edilen 19 kişi hastanelere başvurdu. Hastanede tedavi gören 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 6'ya yükseldi. Hastanede bulunan 5'i entübe olmak üzere 13 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastaneye başvuranların sayısı 24'e yükseldi

Hastaneye başvuranların sayısı 22'den 24'e çıkarken, 6 kişi ise hayatını kaybetti. 8'i entübe olmak üzere 16 hastanın yoğun bakımda tedavisi sürerken, 2 hastanın ise serviste tedavisine devam ediliyor..