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Tekirdağ'da korkutan deprem!
Marmara Denizinin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Güncel 09.09.2020, 09:07
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde medyana gelen deprem Tekirdağ'ın birçok ilçesi dahil İstanbul, Edirne, Balıkesir, Çanakkale dahil birçok ilde de hissedildi.
AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR BİLGİSİ ALINMADI!
AFAD, ''Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'
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