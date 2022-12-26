Tekirdağ'da inşaat işçisi çatıdan çatıya düştü!

Tekirdağ Çorlu’da 4 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi, tek katlı binanın çatısına düşerek yaralandı.



Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 2. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı oluklarını çaktığı sırada dengesini kaybeden F.A., yaklaşık 6 metre yüksekten tek katlı başka bir binanın çatısına düştü.

Yaralı işçi, düştüğü çatıdan çevredeki vatandaşların yardımı sonrası güçlükle indirildi.

F.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan işçi F.A.’nın şikayetçi olmadığı öğrenildi.