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Technogym Experience Center Etiler’de Açıldı

Technogym’in Türkiye distribütörü AVV Spor A.Ş., yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek İstanbul’un gözde semti Etiler’de hizmet vermeye başladı. Zarif tasarıma sahip Technogym Experience Center’da kullanıcılar, Technogym’in Wellness alanındaki son yeniliklerini deneyimleyebilecekler. Bu yeni yatırım, Technogym'in pazar ve büyüme potansiyeli açısından İstanbul’u önemsediğinin de göstergeleri arasında yer alıyor.

Güncel 08.03.2021, 14:40
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Technogym Experience Center Etiler’de Açıldı

Fitness, wellness teknolojileri ve çözümlerinde dünya lideri Technogym’in Türkiye distribütörü AVV Spor A.Ş., bireysel ve profesyonel showroom bulunan yeni alanında tüm Technogym ekipmanlarını deneyimleme fırsatı sunuyor. Wellness'a adanmış Technogym Experience Center, 1300 metrekareden fazla alanda kullanıcılarını Technogym deneyimini yaşamaya davet ediyor. Etiler’deki yeni deneyim merkezi, TMMO tarafından denetlenmiş ve onaylanmış son teknoloji havalandırma sistemine sahip olmasıyla da dikkati çekiyor.

Wellness’e Uygun Zarif Tasarım

Technogym Experience Center sadece bir showroom değil, aynı zamanda misafirlerin hayranlık duyacağı ve Wellness alanındaki son yenilikleri deneyimleyebileceği, zarif bir mekan tasarımıyla öne çıkıyor. Technogym Experience Center, tasarımcı stilini en son teknoloji ile birleştiren ve koşu bandı, egzersiz bisikleti, eliptik bisiklet ve Kinesis'i içeren, Antonio Citterio ile birlikte geliştirilen Technogym tasarım ikonu Personal Line'a ev sahipliği yapıyor. Ayrıca dünyaca ünlü antrenörlerin canlı derslerine katılabileceğiniz Technogym Bike da kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Yeni tasarımı ve LIVE ekranı ile Excite LIVE, son derece profesyonel bir spor salonunu yaratmak isteyen kullanıcılar için kardiyo, güç ve fonksiyonel antrenman ekipmanlarını içeriyor. SKILLMILL ve SKILLROW, yepyeni atletik performans eğitimi ürünleri arasında yer alıyor.

İstanbul’daki Technogym Experience Center’ın açılışı, dünyanın belli başlı şehirlerindeki Technogym varlığının bir parçası. Milano, New York, Madrid, Dubai, Mexico City ve Moskova ve dünyanın birçok yerinde bulunan mağazaları ile Technogym bir dünya markası.

Sağlıklı Zihin Sağlıklı Vücutta Bulunur

Technogym The Wellness Company, 30 yıldan uzun süredir düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve pozitif bir ruh haline dayanan Wellness konseptini teşvik ediyor. Wellness, kökleri Türkçe’ye ‘Sağlıklı zihin sağlıklı vücutta bulunur’ şeklinde tercüme edilen eski Roma deyişi ‘Mens sana in corpore sano’ya dayanan ve iş yaşamını sosyal sorumlulukla harmanlayan tipik bir İtalyan yaşam tarzı olarak görülüyor.

Technogym The Wellness Company’nin Türkiye Distribütörü AVV A.Ş için de yaşamın her noktasında “wellness” kavramı, şirketin mottosunu oluşturuyor. 2006 yılından bu yana Technogym The Wellness Company’nin Türkiye, Türkmenistan ve KKTC distribütörlüğünü yapan AVV A.Ş., Technogym The Wellness Company distribütörleri arasında son 5 yıldır dünyada ilk 5’te yer alırken,

2016 yılında da ilk 3’e girdi. AVV A.Ş. 2008 yılında Türk Olimpiyat Takımı’nın ve Türkiye Voleybol Federasyonu resmi ekipman tedarikçisi olmuştur.

Tüm dünyada, şampiyon sporcular fiziksel kondisyonlarını Technogym ile sağlıyor. Uzun yıllardır Formula 1 takımları Ferrari ve McLaren ile yakın çalışmalarını sürdüren Technogym; Juventus, Milan, A.C. Milan, Ajax, Real Madrid, Paris Saint Germain ve Chelsea F.C. gibi Avrupa futbol takımlarının ve de 2000 Sidney, 2004 Atina, 2006 Torino, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio, 2018 Pyeongchang, 2021 Tokyo olimpiyatlarında, sekiz kez üst üste resmi olimpiyat ekipman tedarikçisi olmuştur.

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