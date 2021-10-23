Tebriz Valisi'ne kürsüde 'Türkçe konuş' tokadı!

İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin Türk şehri olan Tebriz'e eski Devrim Muhafızları Ordusu Aşura Tümeni Komutanı vali Zeynolabedin Horrem atandı. Vali, devir teslim töreninde Devrim Muhafızları Komutanı Albay Eyüp Alizade'den bir anda tokat yedi.

Kürsüde konuştuğu sırada silah arkadaşı tarafından saldırıya uğrayan Horrem'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Saldırının nedeni kesinleşmese de iddiaya göre Alizade, Horrem'e Tebriz'de Türkçe değil, Farsça konuştuğu için vurdu.