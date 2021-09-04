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TCDD Genel Müdürü görevden alındı, yeni başkan Abdülkerim Murat Atik oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.

Güncel 04.09.2021, 09:08
TCDD Genel Müdürü görevden alındı, yeni başkan Abdülkerim Murat Atik oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına 20 Eylül 2019'da getirilen Ali İhsan Uygun, Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle gece yarısı görevinden alındı. 

Ali İhsan Uygun

Ali İhsan Uygun'dan boşalan göreve Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik getirildi.

Abdülkerim Murat Atik

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