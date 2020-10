T.C. BATUM BAŞKONSOLOSU MAKBULE KOÇAK VEDA MESAJI YAYINLADI

1 Aralık 2017 Tarihinden bu tarafa T.C. Batum Başkonsolosluğu görevini yürüten Makbule Koçak son Dışişleri bakanlığı atama kararnamesi ile Ankara’da Bakanlık nezdinde başka bir göreve atanması nedeniyle veda mesajı yayınladı.

Koçak mesajında şu ifadelere yer verdi; “Batum Türk toplumunun saygıdeğer üyeleri ve çok değerli Gürcü dostlarımız,

1 Aralık 2017 tarihinden bu yana büyük bir onurla sürdürdüğüm, ülkemizin en eski diplomatik temsilciliklerinden olan Batum Başkonsolosluğu'ndaki görevimi Ekim 2020 itibariyle tamamlayıp, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmak üzere ülkemize dönüyorum. Sizlere hizmet etme şerefi ve burada edindiğim tecrübeler ile güzel dostluklar her zaman hayatımda önemli bir yere sahip olacak.

3 yıla yakın görev sürem boyunca, mesai arkadaşlarımla birlikte, siz değerli vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini yükseltmek, Türk toplumunun karşılaştığı sorunların çözümüne destek olmak, ülkemiz ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak, özellikle Acara ile ülkemizin Karadeniz bölgesi arasındaki bölgesel işbirliğini arttırmak ve ülkemizi doğru şekilde tanıtmak amacıyla layıkıyla hizmet etmeye gayret ettik. Başkonsolosluğumuzu sadece işlem yapılan bir bina değil, 7 gün/24 saat ulaşabildiğiniz, Batum’daki eviniz olarak görmenizi amaçladık.

Görev bölgemizde Türkiye'nin ve Gürcistan'ın kanunlarına uygun ve meşru şekilde faaliyet gösteren, Gürcü ve Türk ekonomilerine büyük katkıda bulunan, istihdam yaratan iş insanlarımızla da her zaman yakın ilişki ve işbirliği içinde olduk. Gürcistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü olabilecek her şekilde ve her platformda destekleyen ülkemizin, her zorlukta Gürcistan ile omuz omuza olduğunu yansıtacak şekilde, iş insanlarımızla Covid 19 nedeniyle ekonomik güçlük yaşayanlara yönelik olarak kapsamlı yardım faaliyetleri de gerçekleştirdik.

Ülkemizin Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan en önemli kapısı olan Sarp-Sarpi sınır kapısına ilişkin hususlar ile taşımacılık sektörümüzün ihtiyaçlarına hızlı şekilde yanıt vermeye gayret ettik. Şoförlerimizin son derece zor, ekonomimiz ve ihracatımız ile her birimizin zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için bir o kadar da hayati olan görevlerinin, pandemi koşulları nedeniyle daha da zorlaştığının bilincindeyiz. Ticaret Ataşelerimiz ve Hukuk Danışmanımızla birlikte, UND ile işbirliği içinde şoförlerimize zor görevlerinde bir nebze de olsa destek sağlamaya gayret ediyoruz.

Batum’daki ilk kadın Başkonsolos olarak, Batum’da yaşayan kadınlarımıza erişip "Gönül Köprüsü Kadın Dayanışma Platformu" adlı kadın inisiyatifini kurduk ve pek çok sosyal, kültürel ve yardım faaliyetlerini birlikte gerçekleştirdik.

Evine işyerine misafir olduğumuz veya Başkonsolosluğumuzda misafir ettiğimiz, iyi ve kötü gününde yanında olmaya çalıştığımız, çeşitli kültürel programlarda tanışma imkânını yakaladığım, büyük bir mutlulukla hizmet ettiğim siz değerli vatandaşlarımıza ve stratejik ortağımız olan Gürcistan’da bizi her zaman evimizde hissettiren Gürcü dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine zaman mefhumu gözetmeden çalışan fedakâr personelimize ve her daim arkamızdaki güç olan Tiflis Büyükelçimiz ve Dışişleri Bakanlığımıza minnetimi ifade etmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, en iyi dileklerimi sunuyor, Ankara’da da ziyarete bekliyorum”.