TBMM'de kritik Libya kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında toplandı.



Söz konusu kanun teklifi, komisyon tarafından onaylandı. Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Mutabakat muhtırasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın sunumunun ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Mutabakat Muhtırası; taraflar arasında iş birliği, Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi, talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularını kapsıyor.