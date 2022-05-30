TBMM Başkanı Şentop'tan flaş erken seçim açıklaması

ŞENTOP'UN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:

Menderes'in akıbeti ile ima edenler olmuştur. Bu fotoğrafı milletimizin zihninden çıkarmak için açık bir meydan okuyuşa ihtiyaç vardı. Bu sözle ibaret kalmamış, malum daha önce bildiri vardı, ilk defa seçilmiş hükümet cevap verdi.

''SEÇİMLERİN ZAMANINDA YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Siyasette tempoyu yüksek tutmak için en önemli unsur seçim unsurudur.

Seçim kararı almayı sistemin işleyişi konusunda emniyet sibobu olarak düşündük. Yeni sisteme anlamamaktan kaynaklanan durum olduğu kanaatindeyim. Seçimlerin zamanında yapılacağını düşünüyorum.

Salgın sürecinde insanların eve kapanması, sanal alemle daha yoğun ilişkili hale gelmesi... Daha önce de mevcut olan birçok sorunu insanların gözünün önüne daha fazla getirdi. Avusturya meclis başkanı konuşuyor aynı şikayeti dile getiriyor. Bütün dünyada aynı sorunların olduğunu görüyoruz.

Bomba kulis: Erken seçim tarihi belli olduPolitika

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sanal alemde yapılanların sanki insanın hukuki sorumluluğunun dışındaki alan gibi algılandığını görüyoruz. Yöneltilen eleştiriler de tuhaf.

Sadece ifade özgürlüğü ile bir hukuki düzenleme bakımından ele alınıyor. İfade özgürlüğü sadece kişilerin görüşlerini açıkladıkları alan değil. Hukuki düzenleme, görüş açıklama ama bir yandan da çok uluslu şirketlerin faaliyet alanı var.

İşin tabi bir önemli tarafı birçok ülkenin ulusal hukuku tanımamaları yönündeki eğilimidir.

Facebook'un patronunu davet ediyorlar, Avam Kamara'sına gelmiyor. İngiltere Parlamentosu'nu muhatap almıyor.

Normal hayatta birisine nasıl hakaret edilemiyorsa aynı şeyin sosyal medya alanında da geçerli olması lazım. Hakaretin de somut karşılığı olduğunu herkesin anlaması lazım. Bu yapılan çalışma önemli bir adım. Komisyon'da görüşülecek, varsa eksikleri düzeltilecek.

FEZLEKELER

Dokunulmazlık vekilin şahsını koruyan bir müessese değildir. Dokunulmazlık parlamentoyu koruyan bir müessesedir. Dokunulmazlığın kaldırılması gibi de bir hukuk müessesesi de var. Dokunulmazlık, bir suç işleme özgürlüğü, zırhı değildir. Öyle değerlendirilmemelidir. Suçların mahiyetine göre adım atılması gerektiğini düşünüyorum ben de.

Şüphesiz bazı suçlar bakımından dokunulmazlık tolere edilebilir. Açıkça milletimizi itham eden bazı yaklaşımlarını görüyoruz vekillerin. Türkiye aleyhine açıklamalarını görüyoruz. Bunların ceza kanunlarında da karşılıkları var.

MUHALEFETİN PARLAMENTER SİSTEM VAADİ

Hükümet sistemine değişikliğine Türkiye neden geldi, onu bilmeden hükümet sistemini tartışmak çok yanlış. Türkiye'de hükümet sistemi değişikliği konusu 1965'ten beri tartışılmıştır. 1969-1970'de başkanlık sistemini önerenler var. Yakın zamanda uzlaşma komisyonuna 2012'de AK Parti olarak verilmiş öneri başkanlık sistemi üzerineydi. Kabul edilen metin aşağı yukarı bu metindir. Parlamenter sistem Türkiye'de suistimal edilmiş. Parlamento dengeleri ile oynadığınızda hükümet kurup hükümet düşürüyorsunuz. Bu konuyu derinlikli bakış açısı ile bakarak değerlendirmek lazım.

YENİ ANAYASA

Sanki bu hükümet sistemi değişikliğinin anayasa ile ilgisi yokmuş gibi anlayış ortaya koyuyorlar. Bu öyle değil. Hükümeti siz seçiyorsunuz, yetki size verildi 2017'de, biz sizden bu yetkiyi alacağız, sen parlamentoyu seç hükümeti onun içinden çıkar deyip bunu referandumla çözme mecburiyeti var. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Seçimin gündem maddelerinden birisi olabilir yeni anayasa.

27 Mayıs 1960 çok büyük acıların olduğu bir dönem. Artık 1960'ların, 1980'lerin Türkiyesi sözkonusu değil. Çok büyük değişiklikler oldu. 15 Temmuz'da sokaklara dökülen bir halk vardı. 27 Mayıs 1960'ların kafasıyla, stratejisiyle hareket etmenin günümüzde karşılığı yok.

SIĞINMACI TARTIŞMASI

Göç meselesi çok ciddi bir sorun, küresel bir sorun. Bu konunun birçok boyutu var. Bugün bri söylem tutturanların bir kaç sene başka söylemleri olduğunu görüyoruz. Türkiye, bu sorunu yönetmeye çalışıyor. Göç yükünün başka ülkeler tarafından da paylaşılması, göçmenlerin kendi ülkelerine dönmeleri bakımından da adımlar atıyor. Türkiye'de olan göç yüküne burun kıvıran Avrupa ülkeleri benzer göç dalgasını Ukrayna üzerinden yaşadılar. Bütün dünyada ne olabileceği bir sürpriz gibi bir hale geldi. Günlük siyasi jargona hapsetmeden tartışmak lazım. Haklı itirazlar ve sıkıntılar da var. Dengeyi korumak lazım.

SURİYE'YE YENİ OPERASYON SİNYALİ

Türkiye, sınırlarının ötesinde terör örgütünün yapısallaşmasına izin vermez. Türkiye daha önce de bunu yaptı.