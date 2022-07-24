Son Dakika
MKE Ankaragücü, 28 yaşındaki defans oyuncusu Uros Radakovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: 'At, Türk'ün kanadıdır'
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, resmi ziyarette bulunduğu Kırgızistan'da, Kırgızistan Meclis Başkanı ile birlikte ata bindi.
Güncel 24.07.2022, 15:56 24.07.2022, 19:08
Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında;
“AT, TÜRK’ÜN KANADIDIR. KIRGIZİSTAN MECLİS BAŞKANI KARDEŞİM TALANT MAMITOV İLE TANRI DAĞLARI GÖLGESİNDE…” ifadelerine yer verdi.