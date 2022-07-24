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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: 'At, Türk'ün kanadıdır'

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, resmi ziyarette bulunduğu Kırgızistan'da, Kırgızistan Meclis Başkanı ile birlikte ata bindi.

Güncel 24.07.2022, 15:56 24.07.2022, 19:08
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: 'At, Türk'ün kanadıdır'

Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında;

“AT, TÜRK’ÜN KANADIDIR. KIRGIZİSTAN MECLİS BAŞKANI KARDEŞİM TALANT MAMITOV İLE TANRI DAĞLARI GÖLGESİNDE…” ifadelerine yer verdi.

#Mustafa Şentop
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