TBMM 27. yasama yılı 4. döneme hazırlandı

Tavan ve duvarların akustik boyalarının yapılması için askeri, resmi erkan ve cumhurbaşkanlığı locası, seyirci, basın ve kordiplomatik localarının tamamına iskele kuruldu. Söz konusu alanlardaki duvar ve tavanların tamamına, 1998 yılında yapılan tadilat esnasında kullanılan orijinal akustik özellikli sıva malzemesi yeniden uygulandı. Böylece salon akustiği bozulmadan yıllar içerisinde yıpranan ve kirlenen yüzeyler yenilendi.

Reji arkasında depo olarak kullanılmakta olan alan değerlendirilerek sistem odası olarak düzenlendi. Elektrik ve mekanik sistemler yenilendi. Bu kapsamda ikinci aşamada yenilenecek olan elektronik sistemler ile eklenecek yeni teknolojilere ilişkin kablolama çalışmaları için gerekli altyapı çalışmaları 1 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlanacak. Hatip kürsüsü de engelli erişimine uygunluğunun sağlanması amacıyla mevcut yerinde iner-çıkar mekanizmalı olacak şekilde yenileniyor.