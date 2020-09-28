TBMM, 1 Ekim'de açılıyor

TBMM Meclis İç Tüzüğü uyarınca 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılı Açılış Programı, saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerince Atatürk Anıtı'na çelenk koyularak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda özel gündemle saat 14.00’te toplanacak. Genel Kurul, Şentop'un sunuş konuşması ile başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a açılış konuşması için davet edilecek. Genel Kurul, Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından 6 Ekim Salı günü açılmak üzere kapanacak.

Meclis yaklaşık 2 aylık tatilin ardından 1 Ekim’de çalışmaya başlayacak. Pandemi koşullarında kontrollü olarak mesai yapacak Meclis’in gündeminde şimdilik tarım, güvenlik soruşturması, enerji, yeniden yapılandırma gibi tekliflerin olması bekleniyor. Daha sonra yaklaşık 2 ay sürecek bütçe görüşmelerine geçilecek. AK Parti’nin üzerinde çalışma başlattığı seçim, siyasi partiler kanunu ve yerel yönetim reformu gibi değişikliklerin takvimi konusunda ise henüz karar verilmedi.

28 Temmuz’da tatile giren Meclis Genel Kurulu’nun 27. Dönem 4. Yasama Yılı 1 Ekim’de yapılacak özel oturumla başlayacak. Özel oturumda ilk olarak Meclis Başkanı Mustafa Şentop bir açılış konuşması yapacak ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Genel Kurulu’na hitap edecek.

TUMA ÇELİK’İN DOKUNULMAZLIK DOSYASI GENEL KURUL’A GELECEK

Meclis’in açılış töreninin ardından hem komisyonlar hem de genel kurul gündemini birçok konu bekliyor. 2 Ekim’de Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanarak hakkında "cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik hakkında hazırlanan raporu görüşecek. Komisyonun Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alması, kararın 6 Ekim’de toplanacak Genel Kurul’da da görüşülerek oylanması bekleniyor. HDP’den ihraç edilen Çelik’in dokunulmazlığının oy birliği ile kaldırılması sürpriz olmayacak.

GENEL KURUL GÜNDEMİNDE İKİ TEKLİF VAR

Meclis’te komisyonlardan geçmiş, Genel Kurul gündeminde bekleyen iki kanun teklifi var. Tarım arazilerine yapılan hobi bahçelerini engellemek, sahte gıdada cezaları arttırmak ve medyada gıda konusunda yanıltıcı yayın yapanlara cezaları arttırmak amacıyla getirildiği açıklanan tarımla ilgili teklif tartışmalara neden olmuştu. AK Partili yetkililer, tarım arazilerine yapılmış hobi bahçelerinin kaçak durumda olduğuna dikkat çekerek, “Tarım arazileri yok ediliyor. Harran, Çukurova perişan edilmiş. Bunun önüne geçmek zorundayız. Hepsinin yıkılması gerek. Hobi bahçesi demişler ama havuzlu villa yapmışlar. Bunlar kaçaksa ona göre işlem yapılması şart. Çıkaracağız, bu saatten sonra geri adım yok” değerlendirmesinde bulundular. Teklifin gıdayla ilgili yanıltıcı bilgiler veren ve yayınlayanlara yönelik ceza getiren düzenlemesi de tartışmalara neden olmuştu. Bazı yanlış anlamalara neden olan bu konunun da müzakere edilerek netleştirilebileceği ifade ediliyor.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINA RÖTUŞ BEKLENİYOR

Meclis gündeminde bekleyen güvenlik soruşturması ile ilgili teklif de tartışmalara yol açtı. Daha önce iki kez Anayasa Mahkemesi’nden dönen güvenlik soruşturması ile ilgili getirilen yeni teklife CHP ve HDP bütünüyle karşı, AK Parti içinde de itirazlar olduğu biliniyor. Özellikle memuriyete giriş için yapılan soruşturmada kişinin eşi ve birinci derece kan ve sıhri hısımlarının da (kayınpeder, kayınvalide gibi) incelemeye dahil edilmesi tartışma konusu. AK Parti kaynakları teklifte müzakereler ile bazı rötuşlar yapılarak Meclis’ten geçirilebileceğini ifade ediyor.

KÜÇÜK BİR TORBA KANUN TEKLİFİ GELECEK

AK Parti grubunda çalışmaları son aşamaya gelmiş teklifler de var. Bunlardan biri Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bir düzenleme. Yüksek Mahkeme Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının genel bütçe kapsamına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni, bu düzenlemenin Meclis’te kanun yoluyla yapılması gerektiğini belirterek iptal etti. Bununla ilgili kanuni düzenlemenin de içinde olduğu “küçük bir torba kanun teklifi” getirileceği ifade ediliyor. Torba kanun teklifinde vergi, prim borçları ve cezalarda yapılandırma ile “Yatırım ortamının iyileştirilmesi” için kimi düzenlemeler de olabileceği ifade ediliyor.

ÇEVRE AJANSI KURULUYOR, DEPOZİTO ZORUNLU OLACAK

Enerji alanında yatırımları dikkate alan teknik bir düzenleme de AK Parti’nin gündeminde. Ayrıca “sıfır atık” projesi kapsamında ilgili yapıların tek çatı altında toplanmasını amaçlayan “Türkiye Çevre Ajansı” kuruluşunu içeren bir teklif sunulması bekleniyor. Ajans’ın kurulmasıyla plastik ve cam ambalajlara yönelik depozito uygulaması zorunlu hale gelerek yaygınlaşacak. Geri dönüşümü Türkiye geneline yayacak sistemin hem doğaya hem de cari açığın azalmasına katkı yapacağı ifade ediliyor.

PANDEMİ KOŞULLARINDA BÜTÇE MESAİSİ İÇİN SALON ARANIYOR

Bu arada artık rutin hale gelen Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin de ekim ayı başında Meclis’e sunulması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu’nun gündemindeki bu teklifleri görüştükten sonra yılsonuna kadar sürecek bütçe mesaisi başlayacak. Pandemi koşulları kurallarına uyularak çalışması planlanan Meclis’te özellikle bütçenin komisyon görüşmeleri için çare aranıyor. Çok sayıda bakanlık bürokratının katıldığı ve neredeyse 1 ay boyunca her gün 12-16 saat süren Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinin daha geniş bir salona alınması ya da görüşmelerin salon dışından izlenmesi için kapalı devre bir yayın sistemi kurulabileceği ifade ediliyor.

SEÇİM VE YEREL YÖNETİMLER KONUSU YENİ YILA KALABİLİR

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre seçim ve siyasi partiler kanununda değişiklik içeren çalışma devam ediyor. AK Parti içinde bir komisyon kurulduğuna dikkat çeken parti yöneticileri bu çalışmanın devam ettiğini, sonrasında MHP ile de istişare edilerek bir teklife dönüşebileceğini ifade ediyor. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yasama yılında çıkarılması yönünde çağrı yaptığı “yerel yönetim reformu” ile ilgili çalışma da sürüyor. Bu iki konunun da başta bütçe yoğunluğu olmak üzere mevcut Meclis gündemi dikkate alındığında yeni yıldan önce Meclis gündemine gelmesinin zor olacağı ifade ediliyor. Ancak Meclis gündemi ile ilgili son değerlendirmenin gelecek hafta başında toplanacak AK Parti MYK’da yapılması bekleniyor.

Öte yandan 1 Ekim Meclis Açılış Resepsiyonu ise pandemi nedeniyle yapılmayacak.