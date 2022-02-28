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Taze meyve sebzede pestisit sorununa dört koldan neşter vuracaklar

Rusya Federasyonu’nun, Türkiye’den ithal ettiği üzüm, portakal, greyfurt, biber ve nar ithalatına pestisit nedeniyle yasaklama getirmesi sonrasında Türkiye, mevcut yasakların kalkması ve yasakların diğer ürünlere sıçramaması için dört koldan harekete geçti.

Güncel 28.02.2022, 10:31 28.02.2022, 10:35
Taze meyve sebzede pestisit sorununa dört koldan neşter vuracaklar

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticiler, ihracatçılar ve zirai ilaç bayileri soruna çözüm bulmak için güçbirliğine gitti.

Türkiye’nin taze meyve sebze üretim ve ihracatında önemli merkezlerinden, sofralık üzümün başkenti Alaşehir’de Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği iş birliğinde, "Yaş Meyve ve Sebze İhracatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" isimli toplantı bir hafta arayla ikinci kez düzenlendi. 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Vural Güleç’in modetarölüğünde düzenlenen toplantıya, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Alaşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Musa Akkaynak ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi Ali Uçak konuşmacı olarak katıldı. 

"Yaş Meyve ve Sebze İhracatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" isimli ilk toplantıda ihracatçılardan pestisit sorununun çözümü için görüşlerini aldıklarını aktaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi H. Vural Güleç, ikinci toplantıda zirai ilaç bayilerinin görüşlerini dinlediklerini anlattı. 

Sürdürülebilir taze meyve sebze ihracatı için Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticiler, ihracatçılar ve zirai ilaç bayilerinin koordineli çalışması gerektiğine vurgu yapan Güleç, “Bilinçsiz pestisit kullanımı nedeniyle ortaya çıkan kalıntı sorunu üretim aşamasında olurken, pestisitin cezasını ihracatçı ödüyor. Bunun önüne geçmek için Ege Bölgesi’nde yoğun bir şekilde üretilen ve ihracatın yapılan ‘çekirdeksiz sofralık üzüm, kiraz, nar, şeftali, mandalina, çilek, domates, hıyar ve asma yaprağı’ ürünlerinde “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” isimli bir projeyi 2021 yılında hayata geçirdik. Bu ürünlerde 550 analiz yaparak, bölgenin pestisit haritasını çıkardık. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve üreticilerimizle bu sonuçları paylaşıyoruz. 2022 yılında analiz sayısını daha da artıracağız” dedi. 

Rusya’nın ithalat yasağı getirdiği ürünler nedeniyle yaş meyve sebze sektöründe üretilen ürünlerin katma değere dönüşmesinde ciddi sorunlar olabileceğini vurgulayan Güleç, yaş meyve sebze sektöründe bilinçsiz pestisit kullanımı nedeniyle ortaya çıkan kalıntı sorununu önlemek için en önemli dört ayak konumundaki Tarım ve Orman Bakanlığı, ihracatçılar, üreticiler ve zirai ilaç bayilerinin üzerine düşeni yapmasının sorunu çözeceğini sözlerine ekledi. 

Uçak: “Rusya büyük pazar ihracat durursa hepimiz zarar görürüz”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi Ali Uçak ise; Rusya pazarının taze meyve sebze sektörü açısından önemine vurgu yaptı. Uçak, “Rusya büyük Pazar, bu pazarın kaybı söz konusu olursa bu sektörden ekmek yiyen herkes büyük zarar görür. Rusya şu anda belli ürünlerde yasak getirdi, bu konuda tedbir alınmazsa tüm taze meyve sebze ürünlerinde yasak gelebilir. Öncelikle üreticilerimiz kalıntısız ürün üretmeleri gerektiğini idrak edecek. Hastalık ve zararlılardan ari ürün yetiştirip pazara sunmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Sektörde yaşanan sorunlar hepimizi ilgilendiriyor. Tek sorumlu ne üretici, ne ilaç bayileri ne de ihracatçı. Ülkemizden yapılan ihracata bir engel getiriliyorsa bunun sorumlusu hepimiziz. Bu halkada zirai ilaç bayilerine büyük görev düşüyor. İhracatçılar olarak yapılması gereken neyse sorumluluk almaya hazırız” diye konuştu. 

"Yaş Meyve ve Sebze İhracatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" isimli toplantıya, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Türk, Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür, TARİŞ Alaşehir Üzüm Kooperatifi Müdürü Yılmaz Yıldırım, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, taze meyve sebze ihracatçıları, zirai ilaç bayileri ve üreticiler katıldı.

#meyve #sebze #neşter #rusya federasyonu #türkiye #Tarım ve Orman Bakanlığı
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