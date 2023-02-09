Tayvan Cumhurbaşkanı maaşını Türkiye’ye bağışlayacak

BBC’nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Türkiye’nin ülkeyi yeniden inşa etmesine yardım konusunda Tayvan’ın üzerlerine düşeni yapmayı umduğu” belirtildi.

Tayvan daha önce de Türkiye’ye 2 milyon dolar yardım yapılacağını duyurmuş ve arama-kurtarma çalışmaları için iki ekip göndermişti. Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, Tayvan’da 1999’da yaşanan büyük depremin ardından Türkiye’den ekiplerin kendilerine yardıma geldiğini anımsatmıştı.

Yardımları için Türkiye’ye teşekkür eden Chun, “Biz de şimdi hemen geldik. Yardıma koştuk. 1999’un teşekkürü olarak burada bulunuyoruz. Biz arama-kurtarmayı Türk ekipleri sayesinde öğrendik” ifadelerini kullanmıştı.